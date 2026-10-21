رئیس رژیم صهیونیستی در سفر به مجارستان از نمایش پرچم خود خودداری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «شهاب» فلسطین، این اقدام هرتزوگ در پی برگزاری تظاهرات‌ گسترده در مجارستان در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی در نوار غزه صورت گرفت.

رئیس این رژیم برای جلوگیری از برخورد معترضان با کاروان خود، از نمایش نمادهای ملی اسرائیل خودداری کرد.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که رژیم صهیونیستی از آغاز عملیات خود در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در دستیابی به اهداف خود از جمله نابودی جنبش مقاومت و بازگرداندن اسیران، با شکست‌های سنگین روبرو شده است.

با وجود اعلام رسمی توافق برای تبادل اسرا و آتش‌بس توسط جنبش حماس و ارتش این رژیم، تلاش‌ها برای تثبیت آرامش همچنان با چالش‌های جدی روبروست.

جنگ‌طلبی‌های رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم ایالات متحده، به نسل‌کشی گسترده فلسطینی‌ها، شهادت و زخمی شدن بیش از ۲۵۰ هزار نفر و ویرانی قریب به تمام زیرساخت‌های نوار غزه شده است.

سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که هزینه‌ی بازسازی خسارات وارده به نوار غزه، بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار خواهد بود.



