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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۶:۴۴

ترامپ در جمع معترضان در کارولینای شمالی؛ مدعی پایان سریع جنگ شد+فیلم

ترامپ در جمع معترضان در کارولینای شمالی؛ مدعی پایان سریع جنگ شد+فیلم

رئیس‌جمهور آمریکا، در گردهمایی جمهوری‌خواهان در کارولینای شمالی، ضمن ادعای توهم‌آمیز درباره پایان سریع جنگ با ایران، وعده کاهش شدید قیمت نفت و بنزین را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره ، دونالد ترامپ در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در شهر گرینویل، بار دیگر مدعی شد که جنگ با ایران به‌زودی پایان می‌یابد و این امر به سقوط قیمت نفت منجر خواهد شد.

ترامپ در تلاش برای توجیه پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران، ادعا کرد که هزینه‌های ناشی از برخورد با ایران بسیار ناچیز است و وعده داد قیمت بنزین را به سطوح بسیار پایین‌تر از دوران اوباما بازگرداند.

این گردهمایی با اعتراض گسترده معترضان روبرو شد؛ به طوری که فریادهای مخالفان در جریان سخنرانی وی بارها قطع شد و حتی منجر به اخراج اجباری تعدادی از شرکت‌کنندگان توسط پلیس گردید.

ترامپ در پاسخ به انتقادات، به‌جای پرداختن به واقعیت‌های اقتصادی، بر موضوعات جنایی تمرکز کرد و حتی با توهین به معترضان، از ادبیات غیرمتمدنانه استفاده نمود.

ترامپ در ادامه با تکرار رویکرد جنگ‌طلبانه خود مدعی شد که در صورت بروز هرگونه تهدید، با ایران «بسیار خشن» برخورد خواهد کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ادعاهای وی درباره قیمت بنزین و وضعیت هسته‌ای ایران با واقعیت‌های موجود و داده‌های اقتصادی جهانی در تضاد کامل است.


کد مطلب 6984682

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