جدال تمام ایرانی پاراتکواندوکاران به سود بخت تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا مسابقات پاراتکواندو در کلاس K۴۴ مهدی‌پور رهنما و علیرضا بخت در مرحله نیمه‌نهایی وزن ۸۰- کیلوگرم با هم روبرو شدند.



در این مسابقه جذاب ملی‌ پوشان دسته ۸۰- کیلوگرم پاراتکواندوکاران ایران در حالی با هم روبرو شدند که هر دو مدعی کسب مدال طلا بودند اما به قید قرعه در نیمه‌نهایی با هم برخورد کردند.



راند اول این مسابقه جذاب و نزدیک ۱۲ بر ۱۰ به سود مهدی‌پور رهنما تمام شد. در راند دوم اما نوبت به علیرضا بخت رسید تا بتواند ۸ بر ۲ در این مسابقه به برتری برسد و کار را به راند سوم بکشد.



در راند سوم هم بخت شروع خوبی داشت و توانست با ضربات پیاپی ۱۲ بر ۴ برنده راند سوم این مسابقه جذاب باشد.