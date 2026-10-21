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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۷:۴۱

پاکسازی تعز از عناصر سعودی و باز شدن تمام مسیرها

پاکسازی تعز از عناصر سعودی و باز شدن تمام مسیرها

یکی از مسئولان دولت یمن به جدیدترین تحولات مربوط به پیشروی نیروهای مسلح این کشور در تعز اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، احمد امین المساوی جانشین استاندار تعز تاکید کرد که عناصر دشمن سعودی و مزدوران آنها از تعز بیرون رانده شده و تمام مسیرها باز شده اند.

وی اضافه کرد: از میان ۱۹ مسیری که سعودی ها مدعی بسته شدن آنها در تعز شده بودند تنها مسیر القصر-الکمب- المدینه بسته مانده است.

المساوی بیان کرد: ۱۱ منطقه با تمام مسیرهای آنها در تعز از دست دشمن سعودی و مزدوران آنها به فضل نیروهای مسلح یمن آزاد شده است.

این در حالی است که تجاوزات و جنایات عربستان سعودی علیه یمن همچنان ادامه دارد به طوری که شب گذشته وزارت بهداشت یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که ماهیگیران در منطقه «ذوباب» استان تعز، در حالی که تنها منبع درآمدشان دریا بود، توسط نیروهای ائتلاف سعودی هدف قرار گرفته و به شهادت رسیدند.

کد مطلب 6984700

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