به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به بازداشت ۴۰ تن از صهیونیست های حریدی در فرودگاه بن گوریون به دلیل سر باز زدن از حضور در ارتش صهیونیستی گفت که این اقدام غیر قابل قبول است و این بازداشت ها نباید شامل حریدی ها شود.

نتانیاهو که برای جلب آراء حریدی ها و حمایت آنها از تشکیل کابینه به شدت تلاش می کند گفت که امیدوار است احزاب حریدی به سمت حزب رقیب وی یعنی گادی آیزنکوت کشیده نشوند.

حریدی ها ۱۳ درصد از شهرک نشینان صهیونیست را تشکیل می دهند و با حضور در ارتش صهیونیستی به دلیل به اصطلاح گذراندن دروس دینی مخالف هستند و این موضوع را یک حق و امتیاز برای خود می دانند.

روز گذشته رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که بیش از ۴۰ تن از صهیونیست های موسوم به حریدی که از حضور در ارتش رژیم سر باز زده اند در فرودگاه بن گوریون بازداشت شدند.

این افراد از آمریکا عازم اراضی اشغالی شده بودند که در فرودگاه مذکور بازداشت شدند.

شمار صهیونیست هایی که به عنوان «فراری از خدمت نظامی» در ارتش اشغالگر صهیونیستی دسته‌بندی می‌شوند، از حدود ۷۵ هزار نفر در اوایل سال ۲۰۲۶، به حدود ۱۱۰ هزار نفر افزایش یافته است.

این افزایش بی‌سابقه در حالی رخ داده است که پیش‌بینی می‌شود این تعداد در دوره آینده نیز افزایش یابد.

برآوردهای ارتش نشان می‌دهد که یهودیان ارتدوکس افراطی (حریدی ها) حدود ۸۰ درصد از کل افرادی را تشکیل می‌دهند که در حال حاضر به عنوان متخلف از خدمت نظامی شناخته می‌شوند.