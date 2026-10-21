به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ورود سامانه بارشی به نیمه شمالی کشور، سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد از بارش‌های رگباری، وزش باد شدید موقت، کاهش محسوس دما و احتمال بروز مخاطرات جوی در استان سمنان از چهارشنبه ۲۹ مهرماه تا یکشنبه سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، استان‌های مازندران، گیلان، اردبیل و سمنان از جمله مناطق تحت تأثیر این سامانه جوی هستند که در روزهای پیش‌رو کاهش دما، افزایش ابر، وزش باد و بارش‌های رگباری را تجربه خواهند کرد.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بارش‌ها در استان سمنان بیشتر در ارتفاعات و مناطق شمالی و شرقی متمرکز خواهد بود و در برخی نقاط نیز احتمال وقوع رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک وجود دارد.

کاهش دید افقی و احتمال آب‌گرفتگی معابر

در هشدار زرد هواشناسی برای بازه زمانی ۲۹ مهرماه تا سوم آبان‌ماه، نسبت به کاهش دما، وقوع رگبارهای باران، مه‌آلودگی و کاهش دید افقی هشدار داده شده است. همچنین در مناطق مستعد و کوهستانی، احتمال آب‌گرفتگی معابر درون‌شهری و برون‌شهری وجود دارد.

اداره کل هواشناسی استان سمنان نیز اعلام کرده است که بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، در سایر مناطق استان، به‌ویژه نواحی جنوبی و شرقی، وزش باد شدید در ساعات بعدازظهر و شب پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در نیمه غربی استان، افزایش غلظت غبار و آلاینده‌های جوی دور از انتظار نیست؛ موضوعی که می‌تواند بر کیفیت هوا تأثیر بگذارد.

افت ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دما در استان سمنان

بر اساس پیش‌بینی کارشناسان هواشناسی، دمای هوا از روز چهارشنبه تا اواسط هفته آینده بین پنج تا ۱۰ درجه کاهش می‌یابد و روند نزولی دما در مناطق مختلف استان ادامه خواهد داشت.

با توجه به این تغییرات جوی، از شهروندان خواسته شده است ضمن توجه به توصیه‌های مرتبط با حفظ سلامت، مدیریت مصرف گاز و صرفه‌جویی در مصرف انرژی را نیز در دستور کار قرار دهند.

کارشناسان هواشناسی استان سمنان از افزایش ابر، کاهش دما و وقوع بارش‌های رگباری در مناطق شمالی و ارتفاعات استان از چهارشنبه تا اوایل هفته آینده خبر داده‌اند.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، اوج فعالیت این سامانه بارشی در روزهای پنجشنبه و جمعه در نیمه شمالی، ارتفاعات و بخش‌های شرقی استان سمنان خواهد بود.

هشدار هواشناسی به کوهنوردان و مسافران ارتفاعات

برای مرکز استان سمنان در روز چهارشنبه، آسمانی نیمه‌ابری همراه با وزش باد و گردوخاک پیش‌بینی شده است؛ این در حالی است که در ارتفاعات استان، به‌ویژه در روزهای پنجشنبه و جمعه، بارش باران، مه‌آلودگی و کاهش دید افقی می‌تواند موجب لغزندگی مسیرها شود.

در همین راستا، به شهروندان و مسافران توصیه شده است با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، از سفرهای غیرضروری به ارتفاعات در زمان فعالیت سامانه بارشی خودداری کنند و هنگام تردد در مسیرهای کوهستانی، احتیاط لازم را داشته باشند.

هشدار به کشاورزان، دامداران و گلخانه‌داران

کاهش محسوس دمای هوا و احتمال افت ناگهانی دما تا ۱۰ درجه، ضرورت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه را برای بخش کشاورزی استان سمنان افزایش داده است.

بر همین اساس، به کشاورزان، دامداران و گلخانه‌داران، به‌ویژه در مناطق مرتفع و سردسیر، درباره لزوم آمادگی در برابر کاهش دما و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی هشدار داده شده است.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که روند کاهش دما تا میانه هفته آینده، به‌ویژه در نوار شمالی و مناطق شرقی استان سمنان، ادامه خواهد داشت و از روز سه‌شنبه هفته آینده، دمای هوا به‌تدریج اندکی افزایش می‌یابد.