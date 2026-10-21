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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۴

خسروی: با ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی برخورد می‌شود

خسروی: با ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی برخورد می‌شود

کرمانشاه - مدیر جهاد کشاورزی سنقروکلیایی از ابلاغ آخرین اخطار خودتخریبی به متخلفان ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

عبدالله خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازدید میدانی برای بررسی وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی سنقروکلیایی خبر داد و اظهار کرد: صیانت از کاربری اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرقانونی از اولویت‌های جهاد کشاورزی است.

وی افزود: در جریان این بازدید، وضعیت بناهای احداث‌شده در اراضی کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و آخرین اخطار قانونی به متخلفان برای تخریب بناهای غیرمجاز به دست خودشان و برطرف کردن آثار تخلف ابلاغ شد.

مدیر جهاد کشاورزی سنقروکلیایی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین مرتبط با حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی بیان کرد: هرگونه ساخت‌وساز یا تغییر کاربری در این اراضی باید با رعایت ضوابط قانونی و پس از دریافت مجوزهای لازم انجام شود.

خسروی از مالکان و بهره‌برداران اراضی کشاورزی خواست پیش از آغاز هرگونه عملیات ساختمانی، مجوزهای قانونی مربوطه را دریافت کنند و از اقداماتی که موجب تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های زراعی و باغ‌ها می‌شود، بپرهیزند.

وی هشدار داد: در صورت بی‌توجهی به اخطارهای ابلاغ‌شده و خودداری از رفع تخلف، اقدامات قانونی لازم مطابق ضوابط و مقررات مربوطه در دستور کار قرار می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی سنقروکلیایی با اشاره به اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی خاطرنشان کرد: برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و پیگیری تخلفات در این حوزه با هدف جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی و صیانت از زمین‌های کشاورزی شهرستان دنبال می‌شود.

کد مطلب 6984705

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