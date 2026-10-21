عبدالله خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازدید میدانی برای بررسی وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی سنقروکلیایی خبر داد و اظهار کرد: صیانت از کاربری اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرقانونی از اولویت‌های جهاد کشاورزی است.

وی افزود: در جریان این بازدید، وضعیت بناهای احداث‌شده در اراضی کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و آخرین اخطار قانونی به متخلفان برای تخریب بناهای غیرمجاز به دست خودشان و برطرف کردن آثار تخلف ابلاغ شد.

مدیر جهاد کشاورزی سنقروکلیایی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین مرتبط با حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی بیان کرد: هرگونه ساخت‌وساز یا تغییر کاربری در این اراضی باید با رعایت ضوابط قانونی و پس از دریافت مجوزهای لازم انجام شود.

خسروی از مالکان و بهره‌برداران اراضی کشاورزی خواست پیش از آغاز هرگونه عملیات ساختمانی، مجوزهای قانونی مربوطه را دریافت کنند و از اقداماتی که موجب تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های زراعی و باغ‌ها می‌شود، بپرهیزند.

وی هشدار داد: در صورت بی‌توجهی به اخطارهای ابلاغ‌شده و خودداری از رفع تخلف، اقدامات قانونی لازم مطابق ضوابط و مقررات مربوطه در دستور کار قرار می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی سنقروکلیایی با اشاره به اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی خاطرنشان کرد: برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و پیگیری تخلفات در این حوزه با هدف جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی و صیانت از زمین‌های کشاورزی شهرستان دنبال می‌شود.