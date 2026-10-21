به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وسی‌وپنجمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه در قالب هفته سی‌وچهارم تجمعات شبانه، شامگاه چهارشنبه در این شهر برگزار خواهد شد.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ در بلوار طاق‌بستان، محدوده بریدگی مرادحاصل، برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن بر حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران تأکید خواهند کرد.

از دیگر محورهای این گردهمایی، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و اعلام خونخواهی رهبر شهید عنوان شده است.

برگزاری این مراسم در ادامه سلسله تجمعات شبانه مردم کرمانشاه و در قالب اجتماع «نحن منتقمون» پیش‌بینی شده است.

این برنامه با هدف اعلام مواضع شرکت‌کنندگان در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکید بر تداوم این مسیر برگزار می‌شود.