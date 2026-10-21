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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۶

دویست‌وسی‌وپنجمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

دویست‌وسی‌وپنجمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - دویست‌وسی‌وپنجمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه شامگاه چهارشنبه با هدف حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و خونخواهی رهبر شهید برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وسی‌وپنجمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه در قالب هفته سی‌وچهارم تجمعات شبانه، شامگاه چهارشنبه در این شهر برگزار خواهد شد.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ در بلوار طاق‌بستان، محدوده بریدگی مرادحاصل، برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن بر حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران تأکید خواهند کرد.

از دیگر محورهای این گردهمایی، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و اعلام خونخواهی رهبر شهید عنوان شده است.

برگزاری این مراسم در ادامه سلسله تجمعات شبانه مردم کرمانشاه و در قالب اجتماع «نحن منتقمون» پیش‌بینی شده است.

این برنامه با هدف اعلام مواضع شرکت‌کنندگان در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکید بر تداوم این مسیر برگزار می‌شود.

کد مطلب 6984706

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