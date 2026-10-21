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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۷

انهدام کنترل‌شده مهمات جنگ رمضان در جنوب اصفهان، صفه و بهارستان

انهدام کنترل‌شده مهمات جنگ رمضان در جنوب اصفهان، صفه و بهارستان

اصفهان-عملیات انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ رمضان، امروز از ساعت ۸ تا ۱۱ در مناطق جنوب شهر اصفهان، صفه و بهارستان توسط ارتش انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ رمضان، امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه، از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح در مناطق جنوب شهر اصفهان، محدوده صفه و بهارستان توسط نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

این عملیات با هدف انهدام ایمن مهمات باقی‌مانده و با رعایت ملاحظات و تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز خطر برای شهروندان به اجرا درمی‌آید.

با توجه به ماهیت عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در مناطق یادشده و محدوده‌های اطراف وجود دارد که منشأ آن، اجرای عملیات انهدام کنترل‌شده مهمات است.

بر اساس اعلام انجام این عملیات، جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد و انهدام مهمات با کنترل و رعایت ملاحظات ایمنی انجام می‌شود.

از شهروندان درخواست می‌شود با حفظ آرامش، در صورت شنیدن صدای انفجار، از انتشار اخبار تأییدنشده درباره منشأ آن خودداری کنند و اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را از مراجع رسمی دنبال کنند.

کد مطلب 6984709

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