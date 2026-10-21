به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی فارس با صدور هشدار زرد هواشناسی، از ناپایداری‌های جوی از ظهر چهارشنبه ۲۹ مهر و تا اوایل وقت یکشنبه سوم آبان در بخش‌هایی از شمال، شرق، جنوب و جنوب‌ شرق استان خبر داد.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، روز چهارشنبه مناطق فیروزآباد و فراشبند، پنجشنبه نیمه شرقی استان، جمعه نیمه شمالی و شرقی و شنبه مناطق جنوبی فارس تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

همچنین فعالیت سامانه در روز یکشنبه سوم آبان ماه نیز در جنوب‌ شرق استان ادامه خواهد داشت.

رگبار باران، رعد و برق، وزش باد و احتمال برخورد صاعقه از مخاطرات پیش‌بینی‌شده است و در برخی مناطق، بارش‌ها می‌تواند به آب‌گرفتگی موقت معابر و لغزندگی جاده‌ها منجر شود.

اداره کل هواشناسی فارس از شهروندان خواسته است از توقف و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و هنگام حضور در مناطق مستعد سیلاب، احتیاط لازم را داشته باشند.

همچنین به کشاورزان توصیه شده است با توجه به شرایط جوی، برای حفاظت از محصولات برداشت‌ شده در فضاهای باز تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

با توجه به ماهیت نقطه‌ای و پراکنده بارش‌ها، شدت ناپایداری‌ها در مناطق مختلف استان یکسان نخواهد بود؛ ازاین‌رو، رعایت توصیه‌های ایمنی به‌ ویژه هنگام تردد جاده‌ای ضروری است.