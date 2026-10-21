به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه‌های تخصصی قیمت‌گذاری انرژی، بررسی آخرین آمارها از وضعیت بازارهای جهانی حاکی از آن است که قیمت انواع شاخص‌های نفتی، گاز طبیعی و فرآورده‌های سوختی با نوساناتی روبه‌رو بوده است. در همین راستا، شاخص نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI Crude) با ثبت نرخ ۹۹.۰۳ دلار، با افزایشی معادل ۱.۲۱ دلار و رشد ۱.۲۴ درصدی مواجه شده است. همچنین، نفت خام برنت (Brent Crude) با قیمت ۱۱۰.۳ دلار، رشدی معادل ۱.۴۷ دلار و افزایش ۱.۳۵ درصدی را به ثبت رسانده است. در مقابل، نفت خام موربان (Murban Crude) با نرخی معادل ۱۱۰.۰ دلار، با کاهشی به میزان ۱.۰۶ دلار و افت ۰.۹۵ درصدی دادوستد شده است.

در بخش حامل‌های انرژی و سایر فرآورده‌ها، گاز طبیعی (Natural Gas) با قیمت ۲.۹۵۶ دلار، افتی معادل ۰.۰۰۷ دلار و کاهش ۰.۲۴ درصدی را تجربه کرده است. مخاطبان برای دسترسی به اطلاعات بیشتر می‌توانند جهت مشاهده بیش از ۱۵۰ قیمت جهانی نفت به لینک مربوطه مراجعه نمایند. علاوه بر این، بنزین (Gasoline) با نرخ ۳.۱۶۴ دلار، افزایشی معادل ۰.۰۴۷ دلار و رشد ۱.۵۱ درصدی داشته و سوخت گرمایشی (Heating Oil) نیز با قیمت ۵.۰۰۴ دلار، با افزایشی معادل ۰.۰۷۹ دلار و رشد ۱.۶۱ درصدی همراه بوده است. در همین حال، شاخص WTI میدلند (WTI Midland) با ثبت نرخ ۱۰۱.۸ دلار، کاهشی معادل ۲.۷۵ دلار و افت ۲.۶۳ درصدی را نشان می‌دهد و سبد اوپک (Opec Basket) نیز که آمار آن مربوط به دو روز گذشته است، با نرخ ۱۰۸.۶ دلار، افزایشی معادل ۰.۶۲ دلار و رشد ۰.۵۷ درصدی را به نام خود ثبت کرده است.