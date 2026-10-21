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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۴

جدیدترین نرخ‌های حواله ارز در مرکز مبادله ایران اعلام شد

جدیدترین نرخ‌های حواله ارز در مرکز مبادله ایران اعلام شد

مرکز مبادله ارز و طلای ایران آخرین نرخ‌های حواله دلار، یورو، درهم، یوآن و روبل را برای روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، آخرین جدول نرخ‌های ارز ویژه روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۵ (۱۴۰۵/۰۷/۲۹) منتشر گردید که بر اساس آن نرخ حواله ارزهای عمده تعیین شده است. بر پایه این گزارش، نرخ حواله دلار معادل ۱,۸۳۸,۳۱۴ ریال ارزش‌گذاری شده است. همچنین نرخ حواله یورو به میزان ۲,۰۶۴,۷۵۷ ریال و نرخ حواله درهم برابر با ۵۰۰,۵۶۲ ریال تعیین و به ثبت رسیده است. در ادامه قیمت‌گذاری‌های این مرکز، نرخ حواله یوآن معادل ۲۷۵,۲۳۹ ریال اعلام شده و در نهایت، نرخ حواله روبل نیز با رقم ۲۲,۱۷۸ ریال در سامانه معاملات به ثبت رسیده است.

کد مطلب 6984742
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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