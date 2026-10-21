به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با قدردانی از عملکرد شرکت‌های راهسازی در اجرای پروژه‌های عمرانی و بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده، دانش فنی، تجربه و توان اجرایی این شرکت‌ها را در حفظ تاب‌آوری کشور و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای حائز اهمیت دانست.

وی با اشاره به عملکرد شرکت‌های راهسازی در شرایط دشوار کشور اظهار کرد: فعالان این حوزه در سخت‌ترین شرایط نیز کار را زمین نگذاشتند و با تکیه بر دانش فنی، تجربه و مسئولیت‌پذیری، در کنار مردم ایستادند.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، صادق با اشاره به بازسازی سریع مسیرهای جاده‌ای و ریلی و ترمیم پل‌های آسیب‌دیده افزود: اقداماتی که در حوزه راه، راه‌آهن و سایر زیرساخت‌های حمل‌ونقل انجام شد، علاوه بر بازگرداندن ارتباطات و تسهیل تردد مردم، توان مهندسی و اجرایی کشور را به نمایش گذاشت و بازتاب بین‌المللی داشت.

وی تأکید کرد: تلاش شرکت‌های پیمانکاری و نیروهای اجرایی در این دوره، مسئولیت وزارتخانه را برای حمایت عملی از این ظرفیت‌ها افزایش داده است. حفظ توان اجرایی شرکت‌ها و فراهم‌کردن زمینه ادامه فعالیت آن‌ها از موضوعات مهمی است که باید با همکاری دولت و بخش خصوصی دنبال شود.

پیگیری مطالبات پیمانکاران و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به محدودیت منابع مالی و افزایش مطالبات انباشته پیمانکاران، بر ضرورت استفاده از راهکارهای متنوع برای تأمین منابع مالی و تسویه مطالبات تأکید کرد.

صادق افزود: پیگیری افزایش تخصیص اعتبارات از طریق تعامل و هماهنگی با هیئت دولت ادامه دارد و در کنار تأمین منابع نقدی، راهکارهای دیگری نیز برای پشتیبانی مالی از پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین درباره ماده ۵۶ گفت: مشکلات این سازوکار مورد توجه وزارتخانه است و در مذاکرات با مسئولان اقتصادی دولت، ضرورت بازنگری در برخی محدودیت‌ها و شیوه‌های اجرایی آن مطرح شده است. پیگیری این موضوع در جلسات آینده نیز ادامه خواهد داشت تا امکان بهره‌گیری مؤثرتر از این روش تأمین مالی فراهم شود.

مشارکت پیمانکاران در مولدسازی دارایی‌ها

وزیر راه و شهرسازی با استقبال از پیشنهادهای انجمن درباره مولدسازی دارایی‌ها اعلام کرد: نمایندگانی از پیمانکاران می‌توانند در جلسات کمیته مولدسازی وزارتخانه حضور یابند و در شناسایی ظرفیت‌های ایجاد ارزش افزوده مشارکت کنند.

وی ادامه داد: شناخت میدانی شرکت‌های راهسازی از مسیرها و محدوده‌های اجرای پروژه‌ها می‌تواند در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و استفاده بهتر از دارایی‌ها مؤثر باشد. در عین حال، مولدسازی باید در کنار سایر روش‌های تأمین مالی دنبال شود و به‌تنهایی جایگزین همه منابع موردنیاز پروژه‌ها نیست.

صادق همچنین با تأکید بر ضرورت استمرار ارتباط با انجمن شرکت‌های راهسازی ایران، پیشنهاد کرد نشست‌های مشترک هر دو ماه یک‌بار برگزار شود تا مسائل و پیشنهادها به‌صورت مستمر بررسی و پیگیری شوند.

وی یادآور شد: موضوعات مرتبط با بیمه، مالیات و دیگر موانع فعالیت پیمانکاران نیز باید با مشارکت دستگاه‌های مسئول بررسی شود.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ توان اجرایی شرکت‌های راهسازی برای تداوم توسعه زیرساخت‌های کشور خاطرنشان کرد: وزارتخانه با همکاری معاونان و بهره‌گیری از پیشنهادهای کارشناسی فعالان این صنعت، پیگیری راهکارهای عملی برای کاهش مشکلات و گره‌گشایی از مسائل پیمانکاران را ادامه خواهد داد.