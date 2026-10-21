برنامه جدید تردد شناورهای مسافری قشم و هرمز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کریم‌آقایی، از آغاز اجرای برنامه جدید جابه‌جایی مسافران دریایی در مسیر بندر شهید ذاکری قشم به جزیره هرمز و بالعکس خبر داد.

وی اظهار کرد: بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده، شناورهای مسافری در روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر در این مسیر فعالیت می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه قشم افزود: در نوبت صبح، شناورها ساعت ۷ از بندر شهید ذاکری قشم به مقصد جزیره هرمز حرکت می‌کنند و ساعت ۸ صبح نیز سفر بازگشت از هرمز به قشم انجام می‌شود.

کریم‌آقایی ادامه داد: در نوبت بعدازظهر نیز حرکت شناورها از بندر شهید ذاکری قشم به مقصد جزیره هرمز ساعت ۱۴ و حرکت بازگشت از هرمز به قشم ساعت ۱۵ انجام می‌شود.