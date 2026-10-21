به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا صبح چهارشنبه در حاشیه نشست علنی شورای اسلامی شهر بوشهر با دستور کار بررسی طرح جدید جامع این شهر اظهار کرد: با توجه به تأثیر این طرح بر آینده شهر، ضروری است ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و نیازهای بوشهر به‌صورت دقیق بررسی و در تدوین طرح جدید لحاظ شود.

وی افزود: در این نشست با حضور مشاور طرح، معاونت شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی و معاون شهرسازی شهرداری بندر بوشهر، موانع و چالش‌های موجود در طرح فعلی بررسی و بر ضرورت اعمال اصلاحات لازم در طرح جدید تأکید شد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: موضوع حریم ۶۰ متری، وضعیت بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، توسعه حمل‌ونقل عمومی، الحاق اراضی جدید به شهر ، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساحلی و توسعه فضای سبز و سرانه های مورد نیاز شهر از جمله محورهای مهم مطرح‌شده در این نشست بود که باید در برنامه‌ریزی برای توسعه آینده شهر مورد توجه قرار گیرد.

زندی‌نیا با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات موجود در طرح فعلی تصریح کرد: مقرر شد نظرات شورا و شهرداری به مشاور ارائه و از مشاور طرح خواسته شد با بررسی دقیق مسائل و موانع موجود، اصلاحات لازم را در طرح جدید اعمال کند تا زمینه توسعه متوازن، ساماندهی ساخت‌وسازها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح جامع شهری صرفاً مجموعه‌ای از نقشه‌ها و ضوابط شهرسازی نیست، بلکه نقشه راه توسعه شهر در سال‌های آینده است و تصمیم‌های اتخاذشده در این سند بر ساختار کالبدی، نحوه استفاده از اراضی و کیفیت زندگی شهروندان تأثیر مستقیم خواهد داشت.