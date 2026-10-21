صادرات بیش از ۷ هزار تن ماهی از چهارمحال و بختیاری

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توانمندی‌های استان در حوزه آبزی‌پروری، تولید محصولات شیلاتی و صنایع وابسته اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۷ هزار تن انواع ماهی تولیدی استان به بازارهای خارجی صادر شده است که این میزان صادرات، بیانگر ظرفیت تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و واحدهای فرآوری استان در تأمین نیاز بازارهای هدف و حضور در عرصه تجارت بین‌المللی است.

وی با تشریح جزئیات صادرات محصولات شیلاتی استان افزود: از مجموع ماهی صادرشده، حدود ۳ هزار تن به‌صورت مستقیم از طریق مراکز فرآوری مستقر در چهارمحال و بختیاری و حدود ۴ هزار تن از طریق مراکز فرآوری خارج از استان به بازارهای هدف صادر شده است.

احمدی ادامه داد: در بخش صادرات مستقیم از طریق مراکز فرآوری داخل استان، حدود ۶۶۰ تن ماهی تازه، ۲ هزار و ۳۰۰ تن ماهی منجمد و ۱۰۰ تن میگوی منجمد به بازارهای خارجی صادر شده است.

مدیر شیلات و آبزیان استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده ظرفیت‌های موجود در زمینه تولید، آماده‌سازی و عرضه محصولات آبزی است و توسعه بیشتر صنایع فرآوری و بسته‌بندی می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده، تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی و تقویت حضور تولیدکنندگان استان در بازارهای بین‌المللی را فراهم کند.

صادرات ۳۱ هزار تن خوراک آبزیان؛ ظرفیت ارزشمند صنایع وابسته به شیلات

احمدی در ادامه با اشاره به توانمندی واحدهای تولیدی استان در زمینه تولید نهاده‌های تخصصی آبزی‌پروری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، حدود ۳۱ هزار تن انواع خوراک آبزیان نیز از چهارمحال و بختیاری به کشورهای هدف صادر شده است.

وی افزود: صادرات خوراک آبزیان در کنار صادرات محصولات شیلاتی، نشان‌دهنده ظرفیت صنعتی استان در تأمین نیازهای زنجیره تولید و حضور در بازارهای منطقه‌ای است. این توانمندی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت ارتباط میان واحدهای تولیدی و بازارهای مصرف ایجاد کند.

مدیر شیلات و آبزیان استان خاطرنشان کرد: خوراک آبزیان یکی از نهاده‌های اساسی در پرورش ماهی به شمار می‌رود و کیفیت آن تأثیر مستقیمی بر رشد آبزیان، بهره‌وری مزارع، ضریب تبدیل خوراک و هزینه تمام‌شده تولید دارد؛ ازاین‌رو، ارتقای کیفیت تولید، استفاده از فناوری‌های نوین و رعایت استانداردهای موردنیاز بازارهای صادراتی، از عوامل مهم در استمرار موفقیت واحدهای تولیدی این بخش است.

وی ادامه داد: توسعه صنایع تولید خوراک آبزیان در کنار ظرفیت‌های پرورش ماهی و فرآوری محصولات شیلاتی، می‌تواند به تقویت زنجیره ارزش آبزی‌پروری استان کمک کند و زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم را در بخش‌های مختلف تولید، فرآوری، بسته‌بندی و حمل‌ونقل فراهم سازد.

روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و عراق؛ بازارهای هدف صادراتی استان

مدیر شیلات و آبزیان استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به مقاصد صادراتی محصولات شیلاتی و خوراک آبزیان استان گفت: کشورهای روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و عراق از مهم‌ترین بازارهای هدف صادراتی این محصولات هستند.

احمدی اظهار کرد: حفظ بازارهای موجود و گسترش دامنه صادرات، مستلزم توجه به کیفیت محصولات، رعایت الزامات بهداشتی و استانداردهای صادراتی، بسته‌بندی مناسب، تأمین مستمر سفارش‌ها و شناسایی نیازهای بازارهای هدف است.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری موجود و برنامه‌ریزی برای توسعه ارتباط با بازارهای منطقه‌ای می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای عرضه محصولات تولیدی استان ایجاد کند و زمینه افزایش سهم تولیدکنندگان و صنایع وابسته چهارمحال و بختیاری را در تجارت محصولات شیلاتی فراهم آورد.

احمدی تأکید کرد: توسعه صادرات باید هم‌زمان با حمایت از تولیدکنندگان، تقویت زیرساخت‌های فرآوری، تسهیل فعالیت صادرکنندگان و ارتقای توان رقابتی واحدهای تولیدی دنبال شود تا ظرفیت‌های موجود استان به فرصت‌های اقتصادی پایدار تبدیل شوند.

چهارمحال و بختیاری؛ برخوردار از ظرفیت‌های گسترده در پرورش ماهیان سردابی

مدیر شیلات و آبزیان استان با اشاره به جایگاه آبزی‌پروری در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پرورش ماهیان سردابی، به‌ویژه قزل‌آلای رنگین‌کمان، از ظرفیت‌های مهم تولیدی استان به شمار می‌رود و وجود مزارع پرورش ماهی، نیروی انسانی متخصص، تجربه بهره‌برداران و فعالیت واحدهای تولید خوراک آبزیان، زمینه مناسبی برای توسعه این صنعت فراهم کرده است.

وی ادامه داد: آبزی‌پروری علاوه بر کمک به تأمین پروتئین موردنیاز جامعه و تقویت امنیت غذایی، از ظرفیت‌های اقتصادی مهم برای ایجاد اشتغال در مناطق مستعد و افزایش درآمد بهره‌برداران برخوردار است.

احمدی تصریح کرد: استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، ارتقای دانش فنی پرورش‌دهندگان، افزایش بهره‌وری، به‌کارگیری روش‌های نوین تولید و توجه به ملاحظات زیست‌محیطی می‌تواند به توسعه پایدار مزارع پرورش ماهی و افزایش توان رقابتی محصولات استان کمک کند.

وی افزود: برای دستیابی به جایگاه مطلوب‌تر در بازارهای داخلی و خارجی، ضروری است تمام حلقه‌های زنجیره تولید، از تأمین نهاده‌ها و پرورش ماهی تا فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری و صادرات، به‌صورت هماهنگ و هدفمند توسعه یابند.

توسعه صنایع فرآوری و بسته‌بندی؛ ضرورتی برای افزایش ارزش افزوده

احمدی با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش محصولات شیلاتی اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های فرآوری، بسته‌بندی و نگهداری محصولات آبزی از محورهای مهم ارتقای توان صادراتی استان است و سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند به افزایش ارزش افزوده محصولات و پاسخ‌گویی بهتر به نیاز بازارهای هدف منجر شود.

وی افزود: ایجاد و توسعه واحدهای فرآوری، بهبود تجهیزات و فناوری‌های مورد استفاده، تقویت زیرساخت‌های نگهداری و حمل‌ونقل تخصصی و افزایش تنوع محصولات قابل عرضه، از اقداماتی است که می‌تواند در کاهش ضایعات، حفظ کیفیت محصولات و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات استان مؤثر باشد.

مدیر شیلات و آبزیان استان خاطرنشان کرد: توسعه صنایع تکمیلی، علاوه بر ایجاد ارزش اقتصادی بیشتر برای محصولات تولیدی، فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش کشاورزی و صنایع وابسته ایجاد می‌کند و زمینه بهره‌مندی بیشتر تولیدکنندگان از منافع اقتصادی زنجیره تولید را فراهم می‌سازد.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این بخش تأکید کرد و گفت: تسهیل دسترسی به تسهیلات، رفع موانع تولید، توسعه زیرساخت‌های موردنیاز و تقویت ارتباط میان مراکز علمی، واحدهای تولیدی و صنایع فرآوری می‌تواند روند توسعه صنعت آبزی‌پروری استان را شتاب بخشد.

صادرات‌محوری؛ مسیری برای رونق اقتصادی و اشتغال پایدار

مدیر شیلات و آبزیان استان چهارمحال و بختیاری در پایان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی استان اظهار کرد: توسعه بازارهای صادراتی، تقویت صنایع فرآوری، افزایش ارزش افزوده محصولات، حمایت از تولیدکنندگان و تکمیل زنجیره ارزش ماهیان سردابی، از مهم‌ترین محورهای توسعه بخش شیلات استان به شمار می‌رود.

احمدی افزود: با توجه به توانمندی‌های استان در پرورش ماهیان سردابی و تولید خوراک آبزیان، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرآوری و بسته‌بندی و تسهیل دسترسی به بازارهای صادراتی می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد فعالان این بخش ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: استمرار رشد تولید و صادرات، نیازمند هماهنگی میان بخش‌های مختلف زنجیره آبزی‌پروری، حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی، ارتقای استانداردهای کیفی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور مؤثرتر در بازارهای هدف است.