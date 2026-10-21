پورکبگانی: تسهیلات ویژه به حوزه آبزیان استان بوشهر پرداخت می شود

جعفر پورکبگانی در گفتگو با خبرنگار مهر از دیدار با وزیر اقتصاد و پیگیری مسائل استان خبر داد و اظهار کرد: در این دیدار پیرامون تسهیلات حوزه کشاورزی و شیلات پیگیری های لازم انجام شد.

وی اضافه کرد: با وجود دستورات قبلی وزیر، تسهیلات مربوط به حوزه‌های آبزیان و پرورش مرغ همچنان در مرحله اجرا معطل مانده بود که با تأکید مجدد ایشان، دستور ویژه‌ای برای عملیاتی شدن این تسهیلات صادر شد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: این تسهیلات که حداقل معادل ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد، با سود کم در اختیار فعالان این حوزه قرار خواهد گرفت تا موتور تولید در این بخش به حرکت درآید.

عضو کمیسیون اصل نودم مجلس، همچنین پیرامون مطالبه اصلی استان در حوزه مالیاتی گفت: طبق قانون، نیمی از مازاد وصول مالیاتی هر استان باید در همان استان هزینه شود؛ برای مثال در سال گذشته، مازاد مالیات بوشهر حدود ۲۰ همت بوده که ۱۰ همت آن باید در پروژه‌های استان سرمایه‌گذاری شود.

وی افزود: اجرای این قانون نه تنها انگیزه پرداخت مالیات را بالا می‌برد، بلکه سرعت پروژه‌ها را نیز افزایش می‌دهد، چرا که عدم اجرای آن منجر به کاهش درآمد مالیاتی دولت خواهد شد. طرح این موضوع با تایید وزیر اقتصاد و دستور وی همراه شد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاحات ساختاری در هیئت‌های مالیاتی افزود: برخلاف رویکرد پیشین که برگزاری جلسات ماده ۲۵۱ را صرفاً در تهران محدود می‌کرد، اکنون با دستور وزیر، بحث افزایش اختیارات هیئت‌ها در سطح استان‌ها عملیاتی شده است که این امر از هزینه‌های غیرضروری و تضاد با سیاست‌های کلان کشور جلوگیری می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون حوزه بیمه گفت: ضریب نفوذ بیمه از دیگر موضوعات طرح شده در دیدار با وزیر اقتصاد بود. ضریب نفوذ بیمه در استان بوشهر تنها ۴ درصد است که در مقایسه با میانگین ۲۸.۲ درصدی سایر استان‌ها بسیار ناچیز است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: با توجه به ویژگی‌های خاص استان از جمله وجود زیرساخت‌های نفت، گاز و انرژی اتمی، باید برای ارتقای این ضریب چاره‌اندیشی شود.

پورکبگانی در پایان با اشاره به پیگیری موضوع ماده ۵۶ و پروژه فاضلاب بوشهر گفت: امیدواریم با همراهی وزارت اقتصاد، نتایج مطلوب و ملموسی در این حوزه و سایر پروژه‌های زیربنایی استان حاصل شود.