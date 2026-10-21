مدیر ورزشی لخ پوزنان: احتمال تمدید قرارداد قلی زاده وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی زاده وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان اواخر فصل گذشته از ناحیه رباط صلیبی پا دچار مصدومیت شد و علاوه بر دیدارهای باقی مانده لیگ لهستان حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ همراه با تیم ملی فوتبال ایران را هم از دست داد با این حال باشگاه لخ قرارداد بازیکن مصدوم خود را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد و قلی زاده از اوایل سال ۲۰۲۷ می تواند برای تیم خود به میدان برود.

توماش ژونسا مدیر ورزشی باشگاه لخ پوزنان در گفتگو با رسانه «WP SportoweFakty» اعلام کرد که احتمال تمدید قرارداد علی قلی زاده وجود دارد.

او درباره قلی زاده گفت: ما منتظر بازگشت علی به آمادگی کامل هستیم و در فصل بهار وضعیت و شرایط بدنی او را زیر نظر خواهیم داشت. اگر شرایط خوب باشد چرا که نه قراردادش تمدید خواهد شد.

لازم به ذکر است که قلی زاده در سال های اخیر همواره یکی از اهداف نقل و انتقالاتی باشگاه پرسپولیس بوده است.