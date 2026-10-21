به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان ایران از فردا (پنجشنبه ۳۰ مهر) آغاز می‌شود و ۱۵ تیم حاضر در این مسابقات در دو گروه برای رسیدن به عنوان قهرمانی تلاش خواهند کرد. مسابقاتی که در آن استقلال تهران به‌عنوان مدافع عنوان قهرمانی و پالایش نفت آبادان به‌عنوان نایب‌قهرمان فصل گذشته از مدعیان اصلی به شمار می‌روند.

در گروه نخست استقلال تهران با هدایت شهناز یاری و حفظ بخش عمده‌ای از ترکیب فصل گذشته به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی است. گلبرگ تاکستان نیز که فصل قبل به‌عنوان پدیده رقابت‌ها مطرح شد با هدایت کیانا طاهری در اندیشه تکرار موفقیت‌های خود و صعود به مرحله بعد است.

نفت امیدیه با هدایت زهرا خلیلی، پالایش نفت اصفهان با سرمربیگری میترا چین‌سری، ملی حفاری اهواز با هدایت لاله محمدرضایی، پیشتازان خرم‌آباد به‌عنوان یکی از تیم‌های تازه‌وارد و صنعت مس رفسنجان با سرمربیگری عالیه میرزا آقاخانی دیگر تیم‌های این گروه هستند که با اهداف متفاوتی پا به فصل جدید می‌گذارند. در این میان تیم‌هایی مانند پالایش نفت اصفهان، ملی حفاری و مس رفسنجان به دنبال جبران نتایج فصل گذشته هستند و پیشتازان خرم‌آباد نیز نخستین تجربه خود در سطح اول فوتسال زنان کشور را پشت سر خواهد گذاشت.

در گروه دوم پالایش نفت آبادان با هدایت فاطمه شریف و پس از کسب عنوان نایب‌قهرمانی فصل گذشته یکی از جدی‌ترین مدعیان قهرمانی محسوب می‌شود. فولاد هرمزگان نیز که فصل گذشته در جایگاه سوم قرار گرفت با هدایت کلثوم دارا به دنبال تکرار عملکرد خوب خود و رقابت برای رسیدن به مراحل پایانی است.

سپاهان اصفهان با هدایت فریماه حبیبیان، ایران‌زمین ملارد با انتظارات بالا پس از سرمایه‌گذاری قابل توجه، پارسه کرمان با سرمربیگری طاهره حسین‌خانی، تکنیک برتر بابلسر به‌عنوان نماینده مازندران، پلی وایتال دلیجان به‌عنوان نماینده استان مرکزی و نماینده خراسان نیز دیگر تیم‌های این گروه هستند که برای کسب نتایج مطلوب در فصل جدید تلاش خواهند کرد.

در این گروه سپاهان و ایران‌زمین ملارد به دنبال جبران نتایج گذشته و حضور قدرتمندتر هستند و تیم‌های تازه‌وارد پارسه کرمان، تکنیک برتر بابلسر و پلی وایتال دلیجان نیز برای تثبیت جایگاه خود در لیگ برتر کار دشواری پیش رو دارند.

با آغاز مسابقات از فردا رقابت مدعیان قهرمانی و تیم‌های تازه‌وارد برای کسب امتیازهای ابتدایی فصل آغاز می‌شود و باید دید کدام تیم‌ها می‌توانند شروع موفق‌تری داشته باشند و از همان هفته نخست خود را در جمع مدعیان قرار دهند.