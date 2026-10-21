پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه یکم تا ۳۰ آبان‌ماه از امروز (چهارشنبه، ۲۹ مهرماه) آغاز شد و متقاضیان می‌توانند بلیت سفرهای رفت و برگشت را از سکوهای مجاز و مراکز فروش حضوری تهیه کنند.