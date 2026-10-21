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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۵

تصادف اتوبان ذوب‌آهن - فلاورجان ۶ مصدوم داشت

تصادف اتوبان ذوب‌آهن - فلاورجان ۶ مصدوم داشت

اصفهان-سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: برخورد دو خودروی چانگان و دنا در اتوبان ذوب‌آهن به فلاورجان، ۶ مصدوم بر جای گذاشت.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲۳:۰۳ شامگاه ۲۸ مهرماه در اتوبان ذوب‌آهن به فلاورجان، حدود سه کیلومتر پس از زندان رخ داد.

وی افزود: در پی اعلام این حادثه، دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.

عابدی با اشاره به تعداد مصدومان این حادثه گفت: در این تصادف ۶ نفر شامل یک مرد، چهار زن و یک کودک مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان ادامه داد: مصدومان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی امام خمینی و شفا منتقل شدند.

کد مطلب 6984776

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