عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲۳:۰۳ شامگاه ۲۸ مهرماه در اتوبان ذوب‌آهن به فلاورجان، حدود سه کیلومتر پس از زندان رخ داد.

وی افزود: در پی اعلام این حادثه، دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.

عابدی با اشاره به تعداد مصدومان این حادثه گفت: در این تصادف ۶ نفر شامل یک مرد، چهار زن و یک کودک مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان ادامه داد: مصدومان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی امام خمینی و شفا منتقل شدند.