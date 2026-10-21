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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۴

فرماندار گرمسار: مردم در شب‌های اقتدار پای دفاع از کشور ایستاده‌اند

فرماندار گرمسار: مردم در شب‌های اقتدار پای دفاع از کشور ایستاده‌اند

گرمسار-فرماندار گرمسار با قدردانی از حضور مردم در اجتماعات شب‌های اقتدار گفت: مردم این شهرستان بیش از هشت ماه است با حضوری مستمر، بر دفاع از کشور، انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهدا تأکید دارند.

علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از حضور مردم در اجتماعات شب‌های اقتدار و صلابت اظهار کرد: مردم گرمسار نشان داده‌اند که در این اجتماعات، با تمام وجود برای دفاع از کشور، نظام و انقلاب اسلامی در میدان حضور دارند و برای میهن خود سنگ تمام گذاشته‌اند.

وی با بیان اینکه اجتماعات شب‌های اقتدار بیش از هشت ماه است که هر شب با شور و حضور گسترده مردم برگزار می‌شود، افزود: بصیرت و حضور مردم در این اجتماعات شایسته قدردانی است.

فرماندار گرمسار با اشاره به ابعاد مختلف این اجتماعات شبانه تأکید کرد: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا که مسیر درست را به مردم نشان داده‌اند، یکی از اهداف این گردهمایی‌ها است و مردم با تأسی از سیره و آرمان‌های شهدا، در صحنه‌های حساس انقلاب حضور پیدا می‌کنند.

همتی با بیان اینکه حقانیت مردم ایران در طول تاریخ به اثبات رسیده است، ابراز امیدواری کرد مردم همچنان در مسیر دفاع از آرمان‌های خود ثابت‌قدم بمانند.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور بیان کرد: مردم نشان داده‌اند که برای دفاع از میهن، انقلاب و آرمان‌های خود، پای همه سختی‌ها ایستاده‌اند.

فرماندار گرمسار در ادامه بر ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کرد و گفت: امیدواریم انسجام میان مردم و همچنین میان مردم و مسئولان، بیش از گذشته تقویت شود.

همتی خاطرنشان کرد: مسیر درست امروز، حرکت در جهت تقویت هرچه بیشتر انسجام و وحدت حول محور آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب است.

کد مطلب 6984779

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