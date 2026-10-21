خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: تأیید ابتلای یک گربه خانگی به هاری در دامغان، خبری غیرمنتظره بود که در روزهای اخیر بازتاب داشت و حتی دستمایه طنز برخی کاربران شد؛ اما بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که این خبر صحت دارد و ضرورت توجه جدی به واکسیناسیون حیوانات خانگی و رعایت نکات پیشگیرانه را یادآوری می‌کند.

اگرچه خانگی و اهلی بودن یک حیوان ممکن است این تصور را ایجاد کند که خطری از نظر ابتلا به بیماری‌های قابل انتقال از حیوان به انسان وجود ندارد، اما تأیید هاری در یک گربه خانگی در دامغان بار دیگر نشان داد که نگهداری حیوان در محیط خانه، به‌تنهایی تضمینی برای مصونیت آن از این بیماری نیست.

واکسیناسیون را جدی بگیرید

محمد ناصر رهبر، مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر، ابتلای یک گربه خانگی در دامغان به هاری را تأیید کرد و گفت: نمونه دریافت‌شده از این گربه آزمایش شد و ابتلای آن به هاری به اثبات رسید.

وی با اشاره به احتمال گزیدگی یا گازگرفتگی این حیوان اظهار کرد: به نظر می‌رسد این گربه در معرض گازگرفتگی یا گزیدگی قرار گرفته باشد.

رهبر با تأکید بر اینکه خانگی بودن حیوان به معنای منتفی بودن خطر ابتلا به هاری نیست، افزود: اهلی بودن و نگهداری حیوان در محیط خانه، مانع قطعی ابتلای آن به این بیماری نمی‌شود؛ ازاین‌رو، به مردم توصیه می‌شود واکسیناسیون حیوانات خانگی خود را برای پیشگیری از ابتلا به هاری جدی بگیرند.

پس از حیوان‌گزیدگی، مراجعه را به تأخیر نیندازید

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه بیان کرد: اگر حیوان خانگی در معرض گازگرفتگی یا گزیدگی از سوی حیوانات دیگر، به‌ویژه حیوانات ولگرد، قرار گرفت، باید موضوع را جدی گرفت و برای ارزیابی و اقدامات لازم به مراکز دامپزشکی مراجعه کرد.

وی با بیان اینکه واکسیناسیون یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از هاری است، تأکید کرد: داشتن سابقه واکسیناسیون نیز نباید موجب بی‌توجهی به خطر احتمالی یا تأخیر در مراجعه پس از حیوان‌گزیدگی و تماس مشکوک شود.

رهبر ادامه داد: خانگی یا اهلی بودن حیوان، دستی بودن آن و حتی سابقه واکسیناسیون، به‌تنهایی نمی‌تواند احتمال ابتلا به هاری را منتفی کند؛ بنابراین، در مواجهه با موارد مشکوک باید اقدامات لازم را بدون تأخیر انجام داد.

وی همچنین پرهیز از تماس غیرضروری با حیوانات پرسه‌زن و مشکوک را از دیگر راهکارهای پیشگیری دانست و گفت: در صورت گازگرفتگی یا تماس مشکوک، محل زخم باید به مدت ۱۵ دقیقه با آب و صابون شسته شود و فرد بلافاصله برای دریافت اقدامات پیشگیرانه به مرکز درمانی مراجعه کند؛ چراکه تأخیر در این زمینه می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

هاری پس از بروز علائم تقریباً همیشه کشنده است

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی سمنان با هشدار درباره خطر این بیماری اظهار کرد: هاری پس از بروز علائم بالینی تقریباً همیشه کشنده است؛ ازاین‌رو، مردم باید نسبت به راه‌های انتقال، علائم خطر و اقدامات پیشگیرانه توجه ویژه داشته باشند.

تأیید ابتلای یک گربه خانگی به هاری در دامغان، اگرچه به‌تنهایی به معنای وجود خطر فراگیر برای مردم نیست، اما ضرورت رعایت اصول نگهداری ایمن از حیوانات و توجه به توصیه‌های بهداشتی را یادآوری می‌کند.

واکسیناسیون به‌موقع حیوانات خانگی، جلوگیری از تماس آن‌ها با حیوانات ولگرد یا مشکوک، پیگیری وضعیت سلامت حیوانات و مراجعه به مراکز دامپزشکی در صورت بروز علائم یا مواجهه مشکوک، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش خطر ابتلا به هاری مؤثر باشد.

در کنار این موارد، مردم باید بدانند که در صورت گازگرفتگی یا تماس مشکوک، شستشوی فوری محل آسیب‌دیده و مراجعه بی‌درنگ به مراکز درمانی برای دریافت اقدامات پیشگیرانه ضروری است و نباید به خانگی بودن حیوان یا سابقه واکسیناسیون آن اکتفا کرد.