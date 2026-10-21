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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۵

راهپیمایی ۱۳ آبان با مشارکت فعال دانش‌آموزان استان سمنان برگزار می‌شود

راهپیمایی ۱۳ آبان با مشارکت فعال دانش‌آموزان استان سمنان برگزار می‌شود

سمنان- مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان با تأکید بر نقش‌آفرینی تشکل‌های دانش‌آموزی در ایام ۱۳ آبان، خواستار اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، تربیتی و ورزشی و پرهیز از تکرار برنامه‌های گذشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی راهپیمایی ۱۳ آبان، بر ضرورت افزایش مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی تأکید کرد و افزود: راهپیمایی روز دانش‌آموز باید به عرصه‌ای پویا برای حضور و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت تشکل‌های دانش‌آموزی و مدارس افزود: برنامه‌های این مناسبت باید با نگاهی خلاقانه و متناسب با علایق و اقتضائات سنی دانش‌آموزان طراحی و از تکرار برنامه‌های سال‌های گذشته پرهیز شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، تربیتی و ورزشی در مسیر راهپیمایی را ضروری دانست و اظهار کرد: تشکل‌های دانش‌آموزی، کانون‌های فرهنگی و تربیتی، مدارس و بخش تربیت‌بدنی می‌توانند در ایجاد فضایی بانشاط و مشارکت محور نقش موثری داشته باشند.

شریفی همچنین بر ضرورت توجه به برنامه‌های تربیتی مدارس در روز ۱۳ آبان تأکید کرد و یادآور شد: فعالیت‌های این روز باید متناسب با شأن روز دانش‌آموز باشد و از برگزاری برنامه‌های آموزشی نمره محور که مانع مشارکت دانش‌آموزان در مراسم می‌شود، پرهیز شود.

وی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های دانش‌آموزی و اصحاب رسانه را از دیگر الزامات برگزاری این مراسم برشمرد و خواستار برنامه‌ریزی منسجم در شهرستان‌ها و مناطق آموزشی استان شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر تدوین برنامه‌ای جامع و زمان‌بندی شده برای هفته بسیج دانش‌آموزی، تصریح کرد: مسئولیت هر یک از دستگاه‌ها و تشکل‌های مشارکت‌کننده باید مشخص شود تا امکان ارزیابی فعالیت‌ها و شناسایی برنامه‌های برتر فراهم شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در این نشست، برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی از هشتم آبان‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، آغاز می‌شود و تا راهپیمایی ۱۳ آبان ادامه خواهد داشت. برنامه «نو میدان» نیز از محورهای مورد توجه در اجرای برنامه‌های این هفته با مشارکت تشکل‌های دانش‌آموزی خواهد بود.

کد مطلب 6984791

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