به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی راهپیمایی ۱۳ آبان، بر ضرورت افزایش مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی تأکید کرد و افزود: راهپیمایی روز دانش‌آموز باید به عرصه‌ای پویا برای حضور و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت تشکل‌های دانش‌آموزی و مدارس افزود: برنامه‌های این مناسبت باید با نگاهی خلاقانه و متناسب با علایق و اقتضائات سنی دانش‌آموزان طراحی و از تکرار برنامه‌های سال‌های گذشته پرهیز شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، تربیتی و ورزشی در مسیر راهپیمایی را ضروری دانست و اظهار کرد: تشکل‌های دانش‌آموزی، کانون‌های فرهنگی و تربیتی، مدارس و بخش تربیت‌بدنی می‌توانند در ایجاد فضایی بانشاط و مشارکت محور نقش موثری داشته باشند.

شریفی همچنین بر ضرورت توجه به برنامه‌های تربیتی مدارس در روز ۱۳ آبان تأکید کرد و یادآور شد: فعالیت‌های این روز باید متناسب با شأن روز دانش‌آموز باشد و از برگزاری برنامه‌های آموزشی نمره محور که مانع مشارکت دانش‌آموزان در مراسم می‌شود، پرهیز شود.

وی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های دانش‌آموزی و اصحاب رسانه را از دیگر الزامات برگزاری این مراسم برشمرد و خواستار برنامه‌ریزی منسجم در شهرستان‌ها و مناطق آموزشی استان شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر تدوین برنامه‌ای جامع و زمان‌بندی شده برای هفته بسیج دانش‌آموزی، تصریح کرد: مسئولیت هر یک از دستگاه‌ها و تشکل‌های مشارکت‌کننده باید مشخص شود تا امکان ارزیابی فعالیت‌ها و شناسایی برنامه‌های برتر فراهم شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در این نشست، برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی از هشتم آبان‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، آغاز می‌شود و تا راهپیمایی ۱۳ آبان ادامه خواهد داشت. برنامه «نو میدان» نیز از محورهای مورد توجه در اجرای برنامه‌های این هفته با مشارکت تشکل‌های دانش‌آموزی خواهد بود.