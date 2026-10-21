معاون استاندار بوشهر: تامین اعتبار سد دالکی با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی صبح چهارشنبه در بازدید میدانی از کارگاه سد مخزنی دالکی، روند اجرای این پروژه استراتژیک را مورد ارزیابی قرار داد و بر تدوین برنامه زمان‌بندی دقیق برای آبگیری آن در سال ۱۴۰۶ تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی مصوب در بودجه سال جاری اضافه کرد: پیگیری جدی برای تخصیص اعتبار و تسریع عملیات اجرایی این پروژه از ارکان اصلی توسعه زیرساخت‌های آبی استان به شمار می‌رود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: سد مخزنی دالکی با هدف تأمین پایدار آب مورد نیاز ۱۴ هزار هکتار از نخیلات شبکه‌های آبیاری پایین‌دست، نقش کلیدی در بهبود مدیریت منابع آب و حمایت از معیشت کشاورزان منطقه ایفا می‌کند.

مدیریت سیلاب‌های احتمالی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر نیز در این بازدید گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت عملیات ساختمانی و فعالیت‌های کارگاه ارائه کرد.

علی محمدی با اشاره به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی درباره پدیده ال‌نینو تصریح کرد: آمادگی کامل تجهیزات، ماشین‌آلات و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای مهار رواناب‌ها و مدیریت سیلاب‌های احتمالی در کارگاه‌های عمرانی ضروری است.