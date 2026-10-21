سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی‌صراف صبح چهارشنبه ۲۹ مهرماه، در آغاز سفر دو روزه خود به استان کرمان، با استقبال رسمی استاندار کرمان، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، وارد فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این سفر، ضمن بازدید از طرح‌های مرتبط با این وزارتخانه و افتتاح برخی از آن‌ها، با اعضای هیئت علمی، رؤسای دانشگاه‌ها، شورای صنفی کارکنان و جمعی از کارکنان منتخب دانشگاه‌های استان دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

بازدید از پارک علم و فناوری استان و سفر به شهرستان رفسنجان نیز از دیگر برنامه‌های سفر کاری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به کرمان است.

