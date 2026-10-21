قباد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش محوری واکسیناسیون در پیشگیری از بیماری‌های واگیر اظهار کرد: واکسیناسیون خدمتی است که بدون تبعیض و با پوشش گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله جمعیت‌های شهری و روستایی، ارائه می‌شود و در پیشگیری از بیماری‌ها تأثیر چشمگیری داشته است.

وی با اشاره به دستاوردهای برنامه ایمن‌سازی کشور در کنترل بیماری فلج اطفال افزود: کاهش چشمگیر موارد ابتلا به این بیماری و ثبت نشدن موارد بومی آن در کشور طی سال‌های گذشته، بیانگر اثربخشی برنامه‌های واکسیناسیون و تلاش مستمر کارکنان حوزه بهداشت است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با قدردانی از کارشناسان ایمن‌سازی و زنجیره سرد واکسن در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تصریح کرد: کارکنان این حوزه با مسئولیت‌پذیری و ازخودگذشتگی، حتی در شرایط دشوار و هنگام بروز مشکلاتی مانند قطعی برق، برای حفظ کیفیت واکسن‌ها و استمرار ارائه خدمات واکسیناسیون تلاش می‌کنند که این اقدامات شایسته قدردانی است.

تداوم واکسیناسیون در بحران، شاخص تاب‌آوری نظام سلامت

مرادی، استمرار خدمات واکسیناسیون در شرایط بحرانی را یکی از شاخص‌های مهم تاب‌آوری نظام سلامت دانست و گفت: با وجود دشواری‌های ناشی از بحران‌ها و محدودیت‌های موجود، تداوم ارائه خدمات ایمن‌سازی نشان داد که نظام سلامت کشور از ظرفیت قابل توجهی برای حفظ و استمرار خدمات حیاتی برخوردار است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد پژوهش‌محور در نظام سلامت اظهار داشت: وظایف مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر به ارائه خدمات محدود نمی‌شود، بلکه دیده‌بانی، شناسایی روندهای بیماری‌ها، تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی تهدیدهای سلامت نیز از مسئولیت‌های مهم این مجموعه به شمار می‌رود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: انجام مؤثر این مسئولیت‌ها مستلزم بهره‌گیری از پژوهش‌های کاربردی و شواهد علمی است تا تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های حوزه سلامت بر مبنای اطلاعات معتبر و ارزیابی‌های دقیق صورت گیرد.

افزایش جمعیت‌های حساس از عوامل مهم افزایش سرخک

مرادی با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره افزایش موارد سرخک در سال‌های اخیر بیان کرد: برای بررسی علل این روند، فرضیه‌های مختلفی از جمله تغییر در نظام مراقبت و گزارش‌دهی، کاهش اثربخشی واکسن، اختلال در اجرای برنامه واکسیناسیون و افزایش جمعیت‌های حساس به بیماری مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: نتایج بررسی‌ها نشان داد افزایش جمعیت‌های حساس به بیماری و تجمع افراد مستعد ابتلا در برخی زیرگروه‌های جمعیتی، از عوامل مهم و محتمل در افزایش موارد سرخک است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت تصریح کرد: این یافته‌ها ضرورت شناسایی مناطق پرخطر، تقویت پوشش واکسیناسیون و استمرار مراقبت‌های بیماری را بیش از پیش نشان می‌دهد؛ چراکه شناسایی به‌موقع جمعیت‌های در معرض خطر و اجرای مداخلات متناسب با شرایط هر منطقه، در کنترل بیماری‌های واگیر اهمیت دارد.

مرادی با اشاره به اجرای برنامه واکسیناسیون تکمیلی در استان‌هایی که بیشترین موارد سرخک را داشته‌اند، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره مداخلات بهداشتی باید بر اساس یافته‌های علمی و ارزیابی دقیق شرایط انجام شود تا منابع و ظرفیت‌های نظام سلامت به شکل مؤثرتری به کار گرفته شوند.

پژوهش‌های کاربردی برای مقابله با چالش‌های بیماری‌های واگیر

وی همچنین از توسعه همکاری‌های مشترک میان مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران کشور خبر داد و گفت: شناسایی پرسش‌های مهم حوزه سلامت و تبدیل آن‌ها به طرح‌های پژوهشی، زمینه پاسخ‌گویی علمی به چالش‌های موجود را فراهم می‌کند.

مرادی با اشاره به ضرورت بررسی روند بیماری‌های عفونی افزود: این همکاری‌ها می‌تواند در پاسخ به پرسش‌های مرتبط با افزایش موارد سیاه‌سرفه و بررسی وضعیت برخی بیماری‌های عفونی مؤثر باشد و زمینه لازم را برای شناخت بهتر عوامل مؤثر بر روند بیماری‌ها و تدوین راهکارهای مناسب فراهم کند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، طراحی برنامه راهبردی ایمن‌سازی کشور، اولویت‌بندی واکسن‌های جدید، ارزیابی پوشش واکسیناسیون، بررسی آگاهی و نگرش کارکنان سلامت و ارزیابی عملکرد برنامه‌های واکسیناسیون را از جمله محورهای مطالعاتی این حوزه برشمرد.

وی تأکید کرد: نتایج این پژوهش‌ها باید در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد تا برنامه‌های ایمن‌سازی بر اساس نیازهای واقعی نظام سلامت و شواهد علمی به‌روز طراحی و اجرا شوند.

تردید نسبت به واکسیناسیون نیازمند رصد مستمر است

مرادی با اشاره به افزایش تردید نسبت به واکسیناسیون خاطرنشان کرد: نظام سلامت باید با استفاده از شواهد علمی، نگرش و رفتار جامعه را به‌صورت مستمر ارزیابی کند و با شناسایی مناطق پرخطر و برنامه‌ریزی هدفمند، از تضعیف دستاوردهای واکسیناسیون جلوگیری کند.

وی افزود: بررسی مستمر وضعیت واکسیناسیون، شناسایی گروه‌های حساس و ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش یا تردید نسبت به واکسن، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت برنامه‌های ایمن‌سازی و پیشگیری از بازگشت یا گسترش بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن کمک کند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های حوزه سلامت بر پایه شواهد معتبر اظهار امیدواری کرد: نتایج مطالعات ارائه‌شده در این کارگاه، زمینه ارتقای کیفیت برنامه‌های ایمن‌سازی و تقویت نظام مراقبت بیماری‌های واگیر در کشور را فراهم کند.