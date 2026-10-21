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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۳

پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه آبرسانی به قشلاق‌های کهل و برون شهرستان انگوت

پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه آبرسانی به قشلاق‌های کهل و برون شهرستان انگوت

اردبیل- مدیرکل امورعشایر استان اردبیل گفت: پروژه آبرسانی به قشلاق‌های کهل و برون شهرستان انگوت، به پیشرفت ۵۰ درصدی رسیده و با تأمین لوله‌های باقی‌مانده، طی دو ماه آینده تکمیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد، در بازدید میدانی از پروژه آبرسانی به قشلاق‌های کهل و برون شهرستان انگوت، از پیشرفت ۵۰ درصدی عملیات اجرایی این طرح خبر داد.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای این پروژه زیرساختی اعلام کرد: با تأمین بخش باقی‌مانده لوله‌های موردنیاز توسط اداره امور عشایر، این طرح ظرف دو ماه آینده به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

مدیرکل امورعشایر استان اردبیل گفت: اجرای این پروژه، ضمن تسهیل استقرار عشایر در قشلاق‌های کهل و برون، به پایداری منابع آبی و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی عشایر این مناطق کمک خواهد کرد.

کد مطلب 6984800

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