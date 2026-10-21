چهار پروژه عمرانی ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چهار پروژه عمرانی اداره کل ثبت اسناد و املاک را در بیرجند، سربیشه، بشرویه و بخش نیمبلوک افتتاح کرد.

این پروژه‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های اداری، بهبود شرایط ارائه خدمات ثبتی و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات ثبت اسناد و املاک در مناطق مختلف استان احداث شده‌اند.

توسعه زیرساخت‌های ثبتی در مرکز و مناطق مختلف استان

در این آیین، ساختمان جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی در بیرجند، ساختمان ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های سربیشه و بشرویه و ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک بخش نیمبلوک به بهره‌برداری رسید.

ساختمان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۱۱۶ مترمربع و با زیربنای یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع در دو طبقه احداث شده است. اعتبار اعلام‌شده برای اجرای این پروژه ۳۹۱ میلیارد ریال است.

ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بشرویه نیز در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۸۱۵ مترمربع و با زیربنای ۵۰۰ مترمربع احداث شده و یک‌هزار و ۳۱۵ مترمربع محوطه‌سازی دارد.

همچنین ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سربیشه در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای ۵۰۰ مترمربع، با اعتبار ۱۲۹ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک بخش نیمبلوک نیز در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۶۷ مترمربع و با زیربنای ۵۰۰ مترمربع احداث شده است. اعتبار اعلام‌شده برای اجرای این پروژه ۱۴۸ میلیارد ریال است.

تأکید بر ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل امور مردم

توسعه زیرساخت‌های اداری و فراهم‌کردن فضای مناسب برای فعالیت مجموعه‌های ثبتی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در تسریع ارائه خدمات، کاهش مراجعات غیرضروری به مرکز استان و افزایش دسترسی مردم شهرستان‌ها و مناطق مختلف به خدمات ثبت اسناد و املاک مؤثر باشد.

بهره‌برداری از این چهار پروژه، ضمن تقویت امکانات اداری مجموعه ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی، زمینه ارائه خدمات مناسب‌تر به شهروندان و پاسخ‌گویی مطلوب‌تر به نیازهای ثبتی مردم را فراهم می‌کند.

حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در ادامه سفر خود به خراسان جنوبی، در نشست‌های شورای قضایی و شورای اداری استان نیز حضور خواهد یافت.