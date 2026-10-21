به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، با تشریح دلایل ممنوعیت پرواز برخی هواپیماهای ام‌دی از ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ و حواشی ایجادشده از سوی برخی شرکت‌های هواپیمایی، ابعاد فنی، ایمنی و عملیاتی این تصمیم را تشریح کرد و گفت: محدودیت‌های اعمال‌شده شامل تمامی هواپیماهای ام‌دی نیست، بلکه صرفاً هواپیماهایی را دربرمی‌گیرد که شرایط لازم برای پرواز ایمن را ندارند.

وی با اشاره به روند پیگیری دستورالعمل‌های صلاحیت پروازی، الزامات فنی مربوط به موتور و تیغه‌های توربین و مهلت‌های تعیین‌شده برای رفع نواقص، بر ضرورت نوسازی یا جایگزینی هواپیماهای مشمول محدودیت تأکید کرد.

براساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، شیرودی با اشاره به هشدارهای مراجع تخصصی ایمنی و امنیتی و همچنین رخدادهای فنی مرتبط با این ناوگان افزود: شایعات مطرح‌شده درباره زمین‌گیری بخش عمده ناوگان هوایی کشور به دلیل ممنوعیت پرواز هواپیماهای ام‌دی صحت ندارد.

پایان مماشات با ام‌دی‌های معیوب؛ پرواز به هر قیمت ممنوع!

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تشریح دلایل اعمال محدودیت برای پرواز هواپیماهای ام‌دی بیان کرد: این سازمان از سال ۱۴۰۰ پیگیری اجرای دستورالعمل صلاحیت پروازی و نوسازی تیغه‌های توربین این هواپیماها را آغاز کرد و طی سال‌های گذشته، هشت روش جایگزین و مهلت‌های مختلفی را برای رفع نقص یا جایگزینی هواپیماها به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ کرد.

به گفته وی، با توجه به هشدارهای مراجع ایمنی و امنیتی و وقوع حادثه شکست تیغه توربین در یکی از پروازها، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ ریسک پرواز هواپیماهای ام‌دی دارای نقص برای سازمان هواپیمایی کشوری قابل پذیرش نبوده است.

بازی با آمار برای بازگرداندن ام‌دی‌ها

شیرودی همچنین با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره زمین‌گیری ۶۰ درصد ناوگان هوایی کشور و تهدید اشتغال هفت هزار نفر، تصریح کرد: از مجموع هواپیماهای ام‌دی، تنها ۴۳ فروند عملیاتی بودند و تأثیر توقف پرواز هواپیماهای مشمول محدودیت بر قیمت بلیت و ضریب اشغال پروازها نیز قابل توجه نبوده است.

ورود ۲۱ هواپیمای جدید به نوسازی ناوگان کمک می‌کند

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به برنامه ورود هواپیماهای جدید تأکید کرد: با ورود ۲۱ هواپیمای جدید، بخش مهمی از ناوگان هوایی کشور تأمین و به‌روزرسانی می‌شود؛ بنابراین شرکت‌های هواپیمایی تحت هر شرایطی ملزم به اجرای امریه صلاحیت پروازی در خصوص هواپیماهای ام‌دی هستند.

وی افزود: ایمنی و سلامت مسافران تحت هیچ شرایطی قابل مذاکره نیست و به بهانه کمبود ناوگان نمی‌توان ایمنی را به خطر انداخت.

شیرودی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی شرکت‌های هواپیمایی حاضر نیستند از سودهای میلیون‌دلاری خود بگذرند، حتی اگر ایمنی و جان مردم در خطر باشد؛ اما سازمان هواپیمایی کشوری با پشتوانه نهادهای تخصصی امنیتی و ارکان دولت، تا زمان اجرای امریه صلاحیت پروازی درباره هواپیماهای ام‌دی دارای نقص ایمنی، با قاطعیت در برابر این سودجویی خواهد ایستاد.