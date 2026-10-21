کاهش دمای قم از چهارشنبه؛ وزش باد شدید و بارش پراکنده در راه است

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان قم اظهار کرد: امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: سرعت وزش باد در امروز چهارشنبه بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت و جهت آن شرقی خواهد بود و در برخی نقاط، به‌ویژه مناطق مستعد، احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.



ترابیان با اشاره به احتمال بارندگی در این روز گفت: در برخی مناطق استان قم بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا نیز نسبت به روزهای قبل روند کاهشی خواهد داشت.



وی بیان کرد: کمینه دمای هوای شهر قم در امروز چهارشنبه به ۱۴ درجه سانتی‌گراد و بیشینه دما به ۳۲ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.



وزش باد با سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت در پنجشنبه



کارشناس هواشناسی قم با اشاره به وضعیت جوی روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه اظهار کرد: آسمان استان در این روز نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: سرعت وزش باد در روز پنجشنبه به ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید و جهت آن شرقی است و در مناطق مستعد نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.



ترابیان ادامه داد: در روز پنجشنبه همچنین احتمال بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان وجود دارد و روند کاهش دمای هوا همچنان ادامه خواهد یافت.



وی خاطرنشان کرد: کمینه دمای شهر قم در روز پنجشنبه ۱۳ درجه سانتی‌گراد و بیشینه دما ۳۱ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



قم خنک‌ترین صبح و جمکران گرم‌ترین بعدازظهر را ثبت کرد



کارشناس هواشناسی قم با اشاره به آمار دمایی ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته در ایستگاه‌های هواشناسی استان گفت: در این بازه زمانی، کمترین دمای صبحگاهی با ثبت ۱۳.۷ درجه سانتی‌گراد در شهر قم گزارش شده است.



وی افزود: بیشترین دمای ثبت‌شده در ساعات بعدازظهر نیز مربوط به جمکران بوده که دمای هوا در این منطقه به ۳۶.۶ درجه سانتی‌گراد رسیده است.