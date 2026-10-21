خنداندن مردم در شرایط فعلی کار سختی است؛ یک ماجرای واقعی در «سبزواران»

علی عامل هاشمی کارگردان سریال «سبزواران» با اشاره به اینکه این سریال بر اساس یک طرح واقعی ساخته شده است، به خبرنگار مهر بیان کرد: سبزوار مهد هندبال ایران است و این ورزش در مقطعی در کشور کمرنگ شد. اتفاقی که در پایان سال ۶۶ رخ داد، این بود که تیم ملی پاکستان با تیم شهر سبزوار بازی دوستانه انجام داد و تیم سبزوار توانست تیم ملی پاکستان را شکست دهد.

این بازیگر تئاتر و تلویزیون اضافه کرد: مسابقه تیم یک شهر کوچک با تیم ملی یک کشور و بردن آنها در آن شرایط جنگی، اتفاق عجیبی بود و مردم سبزوار بسیار خوشحال شدند؛ به‌گونه‌ای که گویا یک هفته در شهر شیرینی پخش کردند.

وی درباره ایده ساخت سریال افزود: تصمیم بر این شد که در شرایط فعلی، این قصه روایت شود. فیلمنامه را با برادرم هدایت هاشمی نوشتیم و کارگردانی آن را نیز با هم انجام دادیم. هدایت در آن زمان ۱۳ یا ۱۴ ساله بود و خودش آن بازی را از نزدیک دیده بود و جزو تماشاگران آن مسابقه بود. ما اهل سبزوار هستیم و این اتفاق زمینه‌ای شد برای اینکه به این نتیجه برسیم قصه را در شرایط فعلی روایت کنیم یعنی قصه بعد از کرونا، فشار اقتصادی و اتفاقات مختلف رخ می دهد.

این کارگردان درباره خط داستانی سریال تصریح کرد: قصه سریال در سال ۱۴۰۱ اتفاق می‌افتد. همان آدم‌ها و قهرمان‌های قدیمی سبزوار تصمیم می‌گیرند ۳۵ سال بعد، با پیشکسوتان پاکستان یک مسابقه برگزار کنند. مجوز این بازی صادر می‌شود، اما هر یک از این آدم‌ها در سبزوار با معضلی روبه‌رو شده‌اند و ما قصه این افراد را می‌بینیم تا به آن مسابقه برسند. فضای کار نیز شیرین و مفرح است و ما چالش‌های این فضا را به تصویر کشیده‌ایم.

هاشمی در پایان در پاسخ به این پرسش که با توجه به انتظارات بالای مخاطبان از کمدی و شرایط روحی مردم، تولید کار مفرح چقدر سخت است، گفت: خنداندن مردم الان کار سختی است. اگر بخواهید مردم را به گریه بیندازید، کافی است یک چیز کوچک بگویید یا یک روز را برایشان یادآوری کنید تا بغض کنند چون شرایط بسیار سخت است. به همین دلیل خنداندنشان خیلی سخت است.

سریال «سبزواران» به کارگردانی علی عامل هاشمی و هدایت هاشمی با حضور بازیگرانی چون زنده یاد اکبر عبدی ساخته شده است و احتمالا در زمستان روی آنتن می رود.