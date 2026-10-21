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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۵

داداشی: وزش باد و غبار صبحگاهی پدیده غالب خراسان شمالی است

داداشی: وزش باد و غبار صبحگاهی پدیده غالب خراسان شمالی است

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از حاکمیت جو پایدار خبر داد و گفت: پدیده غالب وزش باد در ساعت‌های بعدازظهر و آسمان در اکثر ساعت‌ها قسمتی ابری همراه با غبار صبحگاهی خواهد بود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار تا پایان هفته در خراسان شمالی است.

وی در ادامه افزود: برای روز شنبه و یکشنبه جوی نسبتاً پایدار که پدیده غالب افزایش ابر همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از لحاظ دمایی کاهش نسبی دمای کمینه و بیشینه برای نیمه شمالی استان در روزهای جمعه و شنبه با شمالی شدن جریانات قابل انتظار خواهد بود.

داداشی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه استان از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۳ و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۲ و بیشینه آن ۲۵ درجه سانتی‌گراد بوده است.

کد مطلب 6984817

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