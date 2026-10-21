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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۹

رئیس جمهور فرانسه توافقنامه همکاری‌ نظامی با امارات امضا کرد

رئیس جمهور فرانسه توافقنامه همکاری‌ نظامی با امارات امضا کرد

رئیس جمهور فرانسه که بدون توجه به مطالبات مردمی صدها هزار معترض، در سفری دوره ای وارد امارات شده است، با مسئولان این کشور توافق همکاری نظامی امضا کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی امارات، شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، شب گذشته شاهد تبادل «چارچوب شراکت دفاعی استراتژیک» میان امارات و فرانسه و همچنین «ترتیبات اجرایی مربوط به صنایع دفاعی» بودند.

در مراسم تبادل «چارچوب شراکت دفاعی استراتژیک»، محمد بن مبارک المزروعی، وزیر امور نظامی امارات، و کاترین فوتران، وزیر نیروهای مسلح و امور کهنه‌سربازان فرانسه، حضور داشتند.

همچنین، در بخش تبادل «ترتیبات اجرایی مربوط به صنایع دفاعی»، دکتر ناصر حمید النعیمی، دبیرکل شورای توازن برای توانمندسازی دفاعی در امارات، و پاتریک بیلوکس، رئیس مدیریت کل تسلیحات در فرانسه، نمایندگی طرفین را بر عهده داشتند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه بدون توجه به اعتراضات گسترده مردمی در فرانسه علیه اوضاع بد معیشتی در این کشور، روز دوشنبه وارد کویت شد تا سفر منطقه‌ای خود به چهار کشور کویت، امارات، بحرین و قطر را آغاز کند. این سفر تا ۲۱ اکتبر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6984819

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