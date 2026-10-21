به گزارش خبرنگار مهر، سازمان علمی فرهنگی آستان قدس رضوی دفتر قم با مشارکت مرکز ملی مطالعات و سنجش دینداری، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، جامعه المصطفی العالمیه و دیگر نهادهای مرتبط، سومین نشست از سلسله نشست‌های «جامعه‌شناسی حوزه و روحانیت» را با تأکید بر منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌کند.

در این نشست، حجت‌الاسلام واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی؛ حجت‌الاسلام عباسی، رئیس جامعه المصطفی العالمیه و حجت‌الاسلام علیزاده، رئیس مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، به ارائه دیدگاه‌های خود درباره بررسی و تحلیل اجتماعی وضعیت تعیینی و تعینی حوزه‌های علمیه و نهاد روحانیت می‌پردازند. دبیری علمی این نشست را حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمیان بر عهده دارد.

این نشست روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ در سالن شیخ طوسی سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، واقع در قم، چهارراه شهدا، ابتدای خیابان صفائیه برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور مجازی در این نشست از طریق نشانی http://meet.razavi.ir/ch/sco_qom وارد جلسه شوند.