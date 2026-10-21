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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

نقش موثر ورزش در سلامت جسم و روح دانش‌آموزان

نقش موثر ورزش در سلامت جسم و روح دانش‌آموزان

اردبیل- زمین چمن مصنوعی مدرسه امام حسن مجتبی(ع) آبی‌بیگلو نمین همزمان با هفته تربیت‌بدنی با حضور جمعی از مسؤولان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه رضاقلیزاده با بیان اهمیت پیوند میان سلامت جسم و ذهن، اظهار کرد: ما باید تا حد امکان فعالیت‌های بدنی دانش‌آموزان را افزایش دهیم چراکه فعالیت‌های ورزشی مستقیماً بر بهبود فعالیت‌های ذهنی و فکری آن‌ها نیز تأثیرگذار است.

وی افزود: اگر می‌خواهیم نسل آینده‌ای با اعتمادبه‌نفس بالا و توانمندی بیشتر داشته باشیم، باید ورزش و فعالیت‌های پرورشی را در کنار مسائل آموزشی قرار دهیم.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل اظهار کرد: موفقیت پایدار در زندگی، تنها به یادگیری دروس کتابی نیست، بلکه ترکیبی از دانش و سلامت جسمانی است.

رضاقلیزاده بیان کرد: هرچه دانش‌آموزان سالم‌تر و شادتر رشد کنند، جامعه‌ای شادتر و پویاتر خواهیم داشت و این مسیر، سرمایه‌گذاری برای آینده درخشان فرزندان ماست.

کد مطلب 6984825

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