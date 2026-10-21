به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه رضاقلیزاده با بیان اهمیت پیوند میان سلامت جسم و ذهن، اظهار کرد: ما باید تا حد امکان فعالیت‌های بدنی دانش‌آموزان را افزایش دهیم چراکه فعالیت‌های ورزشی مستقیماً بر بهبود فعالیت‌های ذهنی و فکری آن‌ها نیز تأثیرگذار است.

وی افزود: اگر می‌خواهیم نسل آینده‌ای با اعتمادبه‌نفس بالا و توانمندی بیشتر داشته باشیم، باید ورزش و فعالیت‌های پرورشی را در کنار مسائل آموزشی قرار دهیم.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل اظهار کرد: موفقیت پایدار در زندگی، تنها به یادگیری دروس کتابی نیست، بلکه ترکیبی از دانش و سلامت جسمانی است.

رضاقلیزاده بیان کرد: هرچه دانش‌آموزان سالم‌تر و شادتر رشد کنند، جامعه‌ای شادتر و پویاتر خواهیم داشت و این مسیر، سرمایه‌گذاری برای آینده درخشان فرزندان ماست.