توزیع تجهیزات اطفای حریق میان جوامع محلی بوشکان برای حفاظت از کوه سیاه

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این تجهیزات با هدف افزایش آمادگی نیروهای داوطلب محلی و تسریع در مهار آتش‌سوزی در مراحل اولیه، به‌ویژه در مناطق حساس و صعب‌العبور حاشیه مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست، توزیع شده است.

وی افزود: کوله‌پشتی‌های تخصصی آتش‌نشانی، کفش و پوشاک ایمنی، کلاه، دستکش، دمنده‌های مکانیکی، بیلچه، اره‌های تخصصی، ماسک‌های فیلتردار و دیگر ابزارهای ضروری، بخشی از تجهیزات واگذارشده به اعضای این انجمن است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر با اشاره به اهمیت مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی تصریح کرد: حضور و آمادگی نیروهای بومی می‌تواند در مهار اولیه حریق و کاهش خسارت به پوشش گیاهی و زیستگاه‌های طبیعی نقش مؤثری داشته باشد.

توسعه آموزش‌های تخصصی

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی استان بوشهر نیز بر ضرورت توسعه آموزش‌های تخصصی و افزایش آگاهی عمومی در زمینه پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی تأکید کرد.

غلامرضا فقیه گفت: آموزش جوامع محلی و تجهیز گروه‌های داوطلب بومی، ظرفیت مؤثری برای مقابله با تخریب‌های زیست‌محیطی است و می‌تواند به کاهش خسارت ناشی از حریق در اکوسیستم‌های ارزشمند زاگرس جنوبی و منطقه بوشکان کمک کند.

این برنامه با حضور جمعی از مدیران و مسئولان محیط‌زیست استان و شهرستان دشتستان برگزار شد.