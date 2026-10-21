خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: سیستان و بلوچستان با برخورداری از اقلیمی ویژه و آب و هوای مناسب، به یکی از قطب‌های مهم تولید انار در کشور تبدیل شده و هر ساله با آغاز فصل برداشت، انارهای مرغوب و منحصربه‌فرد این استان روانه بازارها می‌شود.

در صدر شهرت این محصول، «انار یک‌کیلوگرمی سنگان» قرار دارد که به‌عنوان مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین نوع انار سیستان و بلوچستان، شهرتی جهانی یافته است؛ در کنار این رقم شاخص، ارقام پرمحصول و متنوع دیگری نظیر ملس ساوه، شهسوار، بی‌دانه فردوس و رباب مهریز نیز در باغ‌های استان کشت می‌شوند.

شهرستان‌های خاش، مهرستان، میرجاوه و زاهدان به‌عنوان قطب‌های اصلی تولید این محصول شناخته می‌شوند و دهستان سنگان در شهرستان خاش، قلب تپنده انار سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود

شرایط آب‌وهوایی دامنه‌های کوه تفتان، به انار این منطقه کیفیتی ممتاز بخشیده و آن را در شمار مرغوب‌ترین انارهای کشور قرار داده است.

انار؛ محصول ارزشمند باغی سیستان و بلوچستان

سعید نارویی، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت کشت و تولید انار در استان اظهار کرد: انار یکی از محصولات راهبردی و ارزشمند باغی در سیستان و بلوچستان است که به دلیل سازگاری مطلوب با شرایط اقلیمی منطقه، از جایگاه ویژه‌ای در الگوی کشت باغی استان برخوردار است.

نارویی افزود: انار سیستان و بلوچستان در شهرستان های خاش، مهرستان، زاهدان و میرجاوه کشت می‌شود که مهمترین این مناطق در کشت انار سنگان از توابع شهرستان خاش است.

وی با اشاره به نوع و شیوه کشت این محصول تصریح کرد: باغداران استان با بهره‌گیری از دانش فنی و تجربه بومی، ارقام متنوعی را کشت می‌کنند که هر یک ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارد.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان در تشریح ویژگی‌های شاخص انار سیستان و بلوچستان گفت: شاخص‌ترین و شناخته‌شده‌ترین رقم انار استان، انار درشت و یکدست «سنگان» است که به دلیل درشتی میوه، آبدار بودن دانه‌ها، طعم مطلوب و مقاومت قابل‌توجه در برابر آفتاب‌سوختگی، شهرت ملی و حتی جهانی دارد.

وی ادامه داد: همچنین ارقام دیگری نظیر ملس، شهسوار، بی‌دانه، گلابی، شیشه‌کپ و کیانی در باغات استان کشت می‌شوند که هر کدام از نظر رنگ، طعم و ماندگاری، بازارپسندی بالایی دارند.

نارویی در پایان به فواید و خواص تغذیه‌ای انار اشاره کرد و اظهار داشت: انار علاوه بر اینکه یک میوه با طعم و طراوت بی‌نظیر است، از نظر سلامت نیز جایگاه والایی دارد؛ این میوه سرشار از ترکیبات آنتی‌اکسیدانی است که در پیشگیری از بیماری‌ها و تقویت سیستم ایمنی بدن نقش مؤثر دارد؛ همچنین منبع غنی از ویتامین‌های A، C و E و اسید فولیک است که آن را به یک مکمل طبیعی ارزشمند در سبد غذایی خانوار تبدیل می‌کند؛ مصرف انار و فرآورده‌های آن در حفظ سلامت قلب و عروق و کاهش التهابات بدن نیز توصیه شده است.

خاش؛ ایران کوچک در حوزه کشاورزی

مجتبی هاشمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاش در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ظرفیت‌های متنوع کشاورزی این منطقه گفت: خاش به دلیل برخورداری از آب‌وهوای متنوع، برای کشت بسیاری از محصولاتی که در پهنه ایران امکان تولید دارند مناسب است و به همین دلیل این منطقه را «ایران کوچک» می‌شناسند؛ و همین تنوع اقلیمی، ظرفیت مهمی برای توسعه کشاورزی و تنوع تولید فراهم کرده است.

خاشی با تأکید بر جایگاه انار در اقتصاد کشاورزی خاش افزود: انار یکی از میوه‌های معروف و لذیذ این منطقه است و کیفیت آن در بازارهای داخلی و خارج از استان شناخته شده است؛ در همین راستا، انار سنگان در چندین سمینار مطرح کشور معرفی شده تا از ناشناخته‌بودن خارج شود و ظرفیت‌های آن بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ عملکرد باغ‌های سنگان نیز در زمره باغ‌های نمونه و مطرح کشور قرار دارد و این موضوع نشان‌دهنده توان بالای باغداران منطقه در تولید محصول باکیفیت است.

انار سنگان؛ ظرفیتی در مسیر شناخته‌شدن

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاش در ادامه با ارائه آمار سطح زیر کشت و عملکرد باغ‌های انار منطقه اظهار کرد: در منطقه خاش ۸۰۰ هکتار باغ انار وجود دارد که متوسط عملکرد هر هکتار ۹ تا ۱۰ تن است.

وی ادامه داد: حدود ۷۰۰ هکتار از این ۸۰۰ هکتار بارور است و همین سطح بارور، سهم مهمی در تولید انار منطقه دارد.

خاشی تصریح کرد: این میزان تولید تنها یک آمار کشاورزی نیست، بلکه پشتوانه اشتغال و درآمد خانوارهای زیادی در منطقه است.

وی با اشاره به اثرگذاری اقتصادی باغ‌های انار گفت: به طور مستقیم برای هر هکتار حداقل ۲ نفر و به طور غیرمستقیم تا ۱۰ نفر اشتغال به وجود آمده است؛ بنابراین توسعه و نگهداری باغ‌های انار می‌تواند در اشتغال پایدار روستایی و جلوگیری از مهاجرت نقش مؤثری داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاش افزود: بسته به مکان فروش و هزینه‌های ارسال بار، هر کیلو انار تقریبا ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان برای کشاورز درآمد داشته است و این رقم نشان می‌دهد که محصول با کیفیت خاش می‌تواند در بازارهای هدف ارزش افزوده مناسبی ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: صادرات این محصول باکیفیت به خارج از استان سیستان و بلوچستان و به استان‌های همجوار نیز انجام می‌شود و انار خاش توانسته است جایگاه خود را در بازارهای بیرون از استان تثبیت کند؛ معرفی علمی و رسانه‌ای انار سنگان، همراه با بهبود بازاررسانی و کاهش هزینه‌های ارسال، می‌تواند زمینه حضور بیشتر این محصول در بازارهای داخلی و خارج از استان را فراهم کند.

خاشی در پایان تأکید کرد: خاش با تنوع اقلیمی، باغ‌های انار و به‌ویژه انار سنگان، ظرفیت آن را دارد که بیش از پیش به عنوان یک قطب تولید انار باکیفیت در کشور شناخته شود.