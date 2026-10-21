  1. استانها
  2. کردستان
۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۶

مصاحبه و ارزیابی داوطلبان ورود به مدرسه علوم دینی بانه انجام شد

مصاحبه و ارزیابی داوطلبان ورود به مدرسه علوم دینی بانه انجام شد

بانه- فرآیند ارزیابی علمی، اعتقادی و اخلاقی داوطلبان ورود به مدرسه علوم دینی بانه با هدف شناسایی افراد مستعد و ایجاد زمینه تربیت نیروهای متخصص در حوزه‌های دینی، تبلیغی و فرهنگی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند مصاحبه و ارزیابی داوطلبان ورود به مدرسه علوم دینی شهرستان بانه صبح چهارشنبه با حضور مسئول مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان، مدیر و مدرسان این مدرسه برگزار شد.

این ارزیابی در چارچوب برنامه‌ریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید مدارس علوم دینی انجام گرفت و شناسایی علاقه‌مندان واجد شرایط برای تحصیل در این حوزه و پرورش نیروهای توانمند برای فعالیت در عرصه‌های آموزشی، تبلیغی و فرهنگی را دنبال می‌کند.

در جریان این فرآیند، داوطلبان از نظر سطح علمی، باورهای اعتقادی، ویژگی‌های اخلاقی و توانمندی‌های شخصیتی مورد بررسی قرار گرفتند تا میزان آمادگی و انگیزه آنان برای ورود به مسیر تحصیل علوم دینی سنجیده شود.

شناسایی استعدادهای برتر و انتخاب داوطلبان متناسب با الزامات تحصیل در مدارس علوم دینی، از جمله اهداف این ارزیابی عنوان شده است.

کد مطلب 6984830

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها