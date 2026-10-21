مصاحبه و ارزیابی داوطلبان ورود به مدرسه علوم دینی بانه انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند مصاحبه و ارزیابی داوطلبان ورود به مدرسه علوم دینی شهرستان بانه صبح چهارشنبه با حضور مسئول مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان، مدیر و مدرسان این مدرسه برگزار شد.

این ارزیابی در چارچوب برنامه‌ریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید مدارس علوم دینی انجام گرفت و شناسایی علاقه‌مندان واجد شرایط برای تحصیل در این حوزه و پرورش نیروهای توانمند برای فعالیت در عرصه‌های آموزشی، تبلیغی و فرهنگی را دنبال می‌کند.

در جریان این فرآیند، داوطلبان از نظر سطح علمی، باورهای اعتقادی، ویژگی‌های اخلاقی و توانمندی‌های شخصیتی مورد بررسی قرار گرفتند تا میزان آمادگی و انگیزه آنان برای ورود به مسیر تحصیل علوم دینی سنجیده شود.

شناسایی استعدادهای برتر و انتخاب داوطلبان متناسب با الزامات تحصیل در مدارس علوم دینی، از جمله اهداف این ارزیابی عنوان شده است.