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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی به ساری رسید؛ آغاز فروش بلیت

تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی به ساری رسید؛ آغاز فروش بلیت

تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی پس از برگزاری در شهرهای اصفهان و شیراز این بار به میزبانی شهر ساری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تورکنسرت «ایرانم»، علیرضا قربانی در ادامه اجرای تورکنسرت «ایرانم» در شهرهای مختلف ایران، به شهر ساری می‌رود.

این کنسرت از ۶ تا ۸ آبان ۱۴۰۵ در سالن ماهفروجک شهر ساری برگزار خواهد شد.

بلیت‌فروشی اجراهای ساری از ساعت ۲۰ امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ فقط در سامانه «ایران تیک» میسر است و گروه اجرایی از مخاطبان درخواست دوباره کرده تا بلیت های خود را از هیچ درگاه و روش دیگری خریداری نکنند.

علیرضا قربانی در سال‌ جاری تورکنسرت «ایرانم» را به شهرهای تبریز، شیراز و اصفهان برده است که این کنسرت ها تاکنون با استقبال مخاطبان تمدیدهای مختلفی را تجربه کرده است.

کد مطلب 6984833
علیرضا سعیدی

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