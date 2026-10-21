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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

فرصت مجدد برای متقاضیان حذف‌شده از فهرست مسکن ملی فراهم می‌شود

فرصت مجدد برای متقاضیان حذف‌شده از فهرست مسکن ملی فراهم می‌شود

اردبیل- استاندار اردبیل از امکان بازگشت متقاضیان حذف‌شده نهضت ملی مسکن به پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی کمتر خبر داد.

به گزارش خبر گزاری مهر، مسعود امامی یگانه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به پیشرفت بیش از ۷۰درصدی پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان، از برنامه‌ریزی برای تحویل ۱۰ تا ۱۳هزار واحد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: تأمین زیرساخت‌های این پروژه‌ها در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه برخی متقاضیان به دلیل ناتوانی در تامین آورده مالی از فهرست حذف شده‌اند، افزود: در صورت اعتراض به روند حذف یا عودت مبالغ واریزی، موضوع از طریق اداره‌کل راه و شهرسازی قابل پیگیری است.

استاندار اردبیل همچنین اعلام کرد تاکنون در سال جاری ۲هزار و ۲۰۰ واحد مسکن ملی در استان به متقاضیان تحویل داده شده است.

کد مطلب 6984834

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