به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی احدی مدیرکل ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در جمع دوچرخه‌سواران اهل ترکیه که برای ابراز همدردی با خانواده‌ دانش‌آموزان شهید ایرانی به میناب سفر کرده‌اند، خطاب با خانواده دانش‌آموزان دبستان شجره طیبه گفت: داغ شما به داغ حضرت زینب کبری(س) شباهت دارد؛ اما همان‌گونه که حضرت زینب(س) پیام‌آور حقیقت و بیدارگر وجدان‌ها شد، شما نیز می‌توانید با صبر و استقامت، پیام مظلومیت فرزندان خود را به گوش جهانیان برسانید.

وی با اشاره به مسافت طولانی طی‌شده از سوی دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای برای همدردی با خانواده‌های شهدای میناب اظهار کرد: این افراد با وجود تفاوت‌های مذهبی و فرهنگی، به عشق کودکان میناب هزاران کیلومتر رکاب زده‌اند تا نشان دهند مظلومیت این کودکان، مرزها و اختلافات را پشت سر گذاشته و وجدان انسان‌های آزاده را بیدار کرده است.

حجت‌الاسلام احدی با بیان اینکه حمایت از کودکان میناب به مرزهای ایران محدود نمانده است، به همراهی ایرانیان خارج از کشور و افرادی در کشورهای اروپایی و آمریکا اشاره کرد و گفت: بسیاری از کسانی که پیش‌تر مواضع متفاوتی داشتند، با مشاهده مظلومیت کودکان میناب، برای دفاع از آنان و رساندن صدای خانواده‌هایشان به جامعه جهانی به میدان آمده‌اند.

وی همچنین از اقدام کودکان ترکیه‌ای در تهیه نامه، نقاشی و عروسک برای کودکان میناب یاد کرد و افزود: این اقدامات نشان می‌دهد که مظلومیت کودکان میناب توانسته است دل‌های بسیاری را در نقاط مختلف جهان به یکدیگر پیوند دهد.

این سخنران با تأکید بر اینکه پیام شهدای کودک میناب فراتر از یک واقعه محلی است، خاطرنشان کرد: مهم‌تر از مسافت طی‌شده و هدایایی که برای کودکان آورده شده، بیداری وجدان بشریت و گردهم‌آمدن انسان‌های آزاده در حمایت از مظلومان است.

حجت‌الاسلام احدی در پایان با دعا برای آرامش دل‌های خانواده‌های شهدا و گشایش مشکلات مردم ایران، خطاب به خانواده‌های داغدار گفت: زینب‌وار زندگی کنید و زندگی خوبی داشته باشید.