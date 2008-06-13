به گزارش خبرنگار مهر، می توان گفت جمله "بد نیست گاهی بزرگترها دست از نصیحت کردن بچه ها بردارند و یک سوزن هم به خودشان بزنند" عبارت مناسبی برای درک فحوای کلام مجموعه هایی مانند «آدم های زیاده رو» است که توسط کتابهای بنفشه (واحد کودک و نوجوان نشر قدیانی) منتشر شده است.

در این مجموعه داستان هایی درباره زیاده روی های کودکان و زیاده روی بزرگترها وجود دارد که تقابل این دو بر جذابیت های کودکانه آنها افزوده است.

«ویلیام که زیادی کار می کرد» داستان پدری است که همیشه کارهای مهمی برای انجام دادن دارد و هیچ وقتی برای پسر کوچکش «جیمز» نمی گذارد. ویلیام در جواب گله های جیمز همیشه می گوید: «مجبورم زیاد کار کنم تا بتوانم برایت اسباب بازی بخرم و تو را به مسافرت ببرم و ...» جیمز با موش کوچکش «پرخور» تنهاست و دوست دارد به جای داشتن اسباب بازی و رفتن به مسافرت، پدر داشته باشد. او برای فهماندن اهمیت وجود خود به پدر، تمهیدی می اندیشد که...

اگر از آدم بزرگ های بدجنس بیشتر داستان های «رولد دال» بگذریم، "ویلیام که زیادی کار می کرد" را باید در شمار داستان هایی طبقه بندی کنیم که آدم بزرگ ها باید از آن درس بگیرند.

مجموعه «آدم های زیاده رو» نوشته «ایرن هاوات» است و «مایکل دبور» آن را تصویرگری کرده است. این مجموعه با ترجمه «حسین فتاحی» در شش جلد تکی و یک مجموعه شش جلدی منتشر شده است. «ویلیام که زیادی کار می کرد» با قیمت 500 تومان و شمارگان 5500 نسخه منتشر شده است.



از دیگر داستان های این مجموعه می توان به "لوسی که زیادی دروغ می گفت"، "لونا که زیادی کنجکاو بود"، "هری که زیادی کمک می کرد" و "بابی که زیادی پز می داد" اشاره کرد. این مجموعه برای رده سنی دبستانی ها منتشر شده است.