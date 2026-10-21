به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شریفی‌پور صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی اظهار کرد: بهره‌برداری از ذخایر معدنی، در کنار ظرفیت‌های اقتصادی، می‌تواند به تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک، تغییر مسیر جریان آب‌های سطحی و افزایش خطر سیلاب و رسوب‌گذاری منجر شود؛ ازاین‌رو، حفاظت از منابع طبیعی در مناطق معدنی نیازمند مشارکت جدی بهره‌برداران است.

وی افزود: اختصاص بخشی از منابع مالی و امکانات اجرایی معادن به طرح‌های احیای طبیعت، آبخیزداری، کنترل فرسایش و مهار رواناب‌ها می‌تواند در کاهش بخشی از آثار مخرب فعالیت‌های معدنی و حفاظت از منابع آب و خاک مؤثر باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به اجرای طرح‌های آبخیزداری با استفاده از منابع حاصل از مسئولیت اجتماعی بهره‌برداران معادن در استان بیان کرد: این ظرفیت می‌تواند با تسریع اجرای پروژه‌های حفاظتی، بخشی از محدودیت‌های اعتباری دولت را جبران کند و زمینه بهره‌مندی جوامع محلی از نتایج این اقدامات را فراهم سازد.

شریفی‌پور با تأکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی نباید تنها به تأمین اعتبار و اجرای پروژه‌های عمرانی محدود شود، گفت: مشارکت مردم محلی، تشکل‌های محیط‌زیستی، بهره‌برداران منابع آب و خاک و سازمان‌های مردم‌نهاد در تعیین اولویت‌ها، انتخاب محل اجرای طرح‌ها و نظارت بر روند اجرای پروژه‌ها، نقش مهمی در افزایش اثربخشی و ماندگاری اقدامات حفاظتی دارد.

وی ادامه داد: مشارکت جوامع محلی در نگهداری از سازه‌های آبخیزداری نیز ضروری است و می‌تواند به حفظ دستاوردهای اجرای این طرح‌ها در بلندمدت کمک کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به ضرورت شفافیت در عملکرد دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: این اداره‌کل خود را موظف می‌داند اطلاعات مربوط به پروژه‌های عمرانی، ساخت سازه‌های آبخیزداری و نتایج اقدامات انجام‌شده در حوزه منابع طبیعی را به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهد.

شریفی‌پور با بیان اینکه حفاظت از طبیعت مسئولیتی مشترک میان دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی است، تصریح کرد: توسعه اقتصادی زمانی می‌تواند پایدار باشد که ملاحظات زیست‌محیطی نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد و مسئولیت اجتماعی معادن در قالب برنامه‌هایی هدفمند، شفاف و مشارکت‌محور دنبال شود.

وی یادآور شد: چنین رویکردی می‌تواند به جبران بخشی از خسارت‌های زیست‌محیطی، تقویت حفاظت از منابع آب و خاک و صیانت از سرمایه‌های طبیعی برای نسل‌های آینده کمک کند.