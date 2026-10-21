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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۴

امدادرسانی هلال‌احمر اصفهان به ۳۵ مصدوم طی روز گذشته؛یک نفر جان باخت

امدادرسانی هلال‌احمر اصفهان به ۳۵ مصدوم طی روز گذشته؛یک نفر جان باخت

اصفهان - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان از امدادرسانی به ۴۴ حادثه‌دیده در پی وقوع ۱۱ حادثه مختلف طی ۲۴ ساعت گذشته در سطح استان خبر داد و گفت: این حوادث ۳۵ مصدوم و یک فوتی داشت.

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار عملیات‌های امداد و نجات این جمعیت در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در این مدت به ۱۱ حادثه امدادرسانی کردند که شامل ۵ حادثه جاده‌ای، ۲ مورد فوریت‌های پزشکی و ۴ مورد ارائه خدمات حضوری بوده است.

وی با بیان اینکه در مجموع این حوادث ۴۴ نفر دچار حادثه شدند، افزود: متأسفانه در این حوادث ۳۵ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نجاتگران هلال‌احمر، ۱۰ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۲ نفر نیز به صورت سرپایی در محل درمان شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به نجات یک نفر از طریق عملیات فنی رهاسازی تصریح کرد: متأسفانه در این حوادث یک نفر در صحنه جان خود را از دست داد.

مومنی با تقدیر از تلاش و آمادگی شبانه‌روزی نیروهای امدادی خاطرنشان کرد: پایگاه‌های امداد و نجات شهید رئیسی اصفهان، مهربین خمینی‌شهر (۲ تیم)، تیدجان خوانسار، مورچه‌خورت شاهین‌شهر، پلیس‌راه فلاورجان، پلیس‌راه مبارکه، شهرک صنعتی علویجه نجف‌آباد، کرکس نطنز، پادنا و پلیس‌راه موته گلپایگان در این عملیات‌ها حضور فعال داشته و به یاری هم‌وطنان شتافتند.

کد مطلب 6984843

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