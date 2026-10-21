به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح چهارشنبه در جریان بازدید از پروژه‌های راهداری محور شاهگدار ـ شیرین‌سو، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های این مسیر و تسهیل رفت‌وآمد ساکنان منطقه تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه ارتباطی این محور میان استان‌های کردستان و همدان اظهار کرد: اجرای طرح‌های عمرانی و رفع نیازهای زیرساختی راه‌ها، نقش مهمی در بهبود تردد و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای دارد.

کاظمی درباره جزئیات عملیات اجرایی این پروژه افزود: عملیات احداث دو پل آبروی باکسی با دهانه یک متر و عرض ۶ متر و همچنین تعریض یک پل آبروی لوله‌ای به طول ۸ متر در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار بیجار ضمن قدردانی از تلاش مجموعه راهداری شهرستان، از برنامه آسفالت این محور در آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تکمیل مراحل اجرایی و آسفالت مسیر، مشکلات تردد اهالی و دیگر استفاده‌کنندگان از این راه کاهش یابد.