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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

کاظمی:ارتقای مسیر شاهگدار ـ شیرین‌سو با اجرای طرح پل‌سازی دنبال می‌شود

کاظمی:ارتقای مسیر شاهگدار ـ شیرین‌سو با اجرای طرح پل‌سازی دنبال می‌شود

سنندج- فرماندار بیجار گفت: احداث و تعریض سه دستگاه پل آبرو در محور شاهگدار ـ شیرین‌سو، گامی برای تقویت ارتباط جاده‌ای کردستان و همدان است و با آسفالت این مسیر شرایط تردد منطقه بهبود می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح چهارشنبه در جریان بازدید از پروژه‌های راهداری محور شاهگدار ـ شیرین‌سو، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های این مسیر و تسهیل رفت‌وآمد ساکنان منطقه تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه ارتباطی این محور میان استان‌های کردستان و همدان اظهار کرد: اجرای طرح‌های عمرانی و رفع نیازهای زیرساختی راه‌ها، نقش مهمی در بهبود تردد و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای دارد.

کاظمی درباره جزئیات عملیات اجرایی این پروژه افزود: عملیات احداث دو پل آبروی باکسی با دهانه یک متر و عرض ۶ متر و همچنین تعریض یک پل آبروی لوله‌ای به طول ۸ متر در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار بیجار ضمن قدردانی از تلاش مجموعه راهداری شهرستان، از برنامه آسفالت این محور در آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تکمیل مراحل اجرایی و آسفالت مسیر، مشکلات تردد اهالی و دیگر استفاده‌کنندگان از این راه کاهش یابد.

کد مطلب 6984848

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