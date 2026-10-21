به گزارش خبرنگار مهر، کیوان آشنا صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه کانال دفع آب‌های سطحی شرف‌آباد یاسوج اظهار کرد: آب‌گرفتگی معابر این منطقه در زمان بارندگی از مشکلات دیرینه شهروندان بوده و اجرای طرح‌های اصولی برای ساماندهی روان‌آب‌ها و بهبود زیرساخت‌های شهری ضرورت دارد.

وی با اشاره به دشواری‌های اجرای این پروژه افزود: پیشبرد طرح‌های زیرساختی تنها به تأمین ماشین‌آلات و اعتبار محدود نمی‌شود، بلکه طراحی اصولی، تأمین منابع مالی، هماهنگی‌های اجرایی و رفع موانع موجود در مسیر نیز از الزامات اجرای چنین پروژه‌هایی است.

شهردار یاسوج با اشاره به نگرانی‌ها و موانع محلی در برخی نقاط مسیر اجرای کانال تصریح کرد: شهرداری تلاش کرده است از طریق گفت‌وگو با مالکان، تعامل با شهروندان و استفاده از ظرفیت افراد مورد اعتماد محلی، زمینه ادامه عملیات اجرایی را فراهم کند.

آشنا با قدردانی از همکاری برخی مالکان، دستگاه قضایی و مجموعه‌های همراه پروژه اظهار کرد: حل مشکلات زیرساختی شهر به اجرای طرح‌های اصولی و پیگیری مستمر نیاز دارد و ساماندهی آب‌های سطحی می‌تواند زمینه را برای تکمیل زیرسازی و بهسازی معابر نیز فراهم کند.

وی با اشاره به مشخصات فاز نخست پروژه گفت: این مرحله شامل اجرای حدود ۶۵۰ متر کانال دفع آب‌های سطحی است که با هدف ساماندهی مسیر عبور روان‌آب‌ها و کاهش مشکلات ناشی از بارندگی در محدوده شرف‌آباد اجرا می‌شود.

شهردار یاسوج با تأکید بر ضرورت تسریع در عملیات اجرایی در آستانه فصل بارندگی افزود: همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تعیین تکلیف تأسیسات احتمالی در مسیر کانال و رفع موانع موجود، نقش مهمی در پیشبرد پروژه دارد.

آشنا در بخش دیگری از سخنان خود به طرح دیگری برای ساماندهی آب‌های سطحی در محدوده بلوار کشاورز اشاره کرد و گفت: برآورد اولیه اجرای این پروژه حدود ۱۲۰ میلیارد تومان است و طرح مذکور در سه فاز تعریف شده است.

وی تأمین منابع مالی، فراهم شدن شرایط اجرایی و رفع موانع موجود را از الزامات اجرای این طرح عنوان کرد.

شهردار یاسوج همچنین از برنامه احداث معبری به عرض حدود ۳۵ متر در ضلع شمالی آرامستان در محدوده شرف‌آباد خبر داد و اظهار کرد: اجرای این طرح به آزادسازی مسیر و انجام مقدمات لازم نیاز دارد.

آشنا با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های شهری خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های ساماندهی آب‌های سطحی می‌تواند به کاهش مشکلات شهروندان در روزهای بارانی و بهبود وضعیت معابر کمک کند.