حضور مناف هاشمی در آیین اختتامیه ستاد ساماندهی سواحل شمال کشور 

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم هم‌زمان با هفته تربیت‌بدنی و ورزش و با هدف بررسی روند اجرای طرح ساماندهی سواحل شمال کشور، ارزیابی اقدامات انجام‌شده در فصل شنا و تأکید بر ضرورت تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان برگزار شد.



در این آیین، بطحایی معاون وزیر کشور، سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، هادی حق‌شناس استاندار گیلان، ابراهیم مهربان مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان، مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی و طاعتی مقدم مدیرعامل منطقه آزاد انزلی حضور داشتند.



همچنین فرمانداران شهرستان‌های ساحلی، ناجیان غریق، نیروهای اورژانس و اعضای جمعیت هلال‌احمر استانهای گیلان و مازندران در این مراسم شرکت کردند.



ارتقای ایمنی سواحل، تقویت خدمات امداد و نجات، افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی و بهبود خدمات‌رسانی به گردشگران و مسافران، از مهم‌ترین محورهای مورد توجه در اجرای طرح ساماندهی سواحل شمال کشور به شمار می‌رود؛ موضوعی که با توجه به حجم بالای سفرها و حضور گردشگران در مناطق ساحلی استان‌های شمالی، اهمیت ویژه‌ای دارد.



در این میان، ناجیان غریق به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین ایمنی مناطق شنا، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث آبی، امدادرسانی به افراد در معرض خطر و حفظ جان شناگران ایفا می‌کنند. همکاری مؤثر این نیروها با دستگاه‌های امدادی، از جمله اورژانس و جمعیت هلال‌احمر، نیز در افزایش سرعت و کیفیت عملیات امداد و نجات در سواحل تأثیرگذار است.



برگزاری این آیین، فرصتی برای بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول، تبادل تجربیات و شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در مدیریت سواحل فراهم کرد. همچنین هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و امدادی، تقویت امکانات و تجهیزات مورد نیاز و حمایت از نیروهای عملیاتی، از جمله الزامات بهبود روند ساماندهی سواحل و ارتقای سطح ایمنی بود.