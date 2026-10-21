استارشیپ در آستانه یک رکورد تاریخی؛ تلاش برای بازیابی کامل موشک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌ایکس، در نشست اعلام و بررسی نتایج مالی سه‌ماهه سوم این شرکت اعلام کرد که در پرتاب آزمایشی بعدی استارشیپ، برنامه‌ریزی شده برای ماه آینده، تلاش می‌شود هر دو بخش این سامانه بازیابی شوند.

در صورت موفقیت این عملیات، برای نخستین بار یک سامانه پرتاب مداری به‌طور کامل قابل بازیابی خواهد بود. ماسک در این باره گفت: «تنها راه برای گسترش پایدار آگاهی فراتر از زمین، استفاده از یک سامانه پرتاب مداری کاملاً قابل بازیابی است. به همین دلیل، تصور می‌کنم این عملیات نقطه عطفی فناورانه در تاریخ تمدن و آگاهی به شمار می‌رود.»

استارشیپ با ارتفاع بیش از ۱۲۲ متر، بزرگ‌ترین و قدرتمندترین موشک ساخته‌شده در تاریخ است. هر دو بخش این سامانه، شامل بوستر سوپر هوی و فضاپیمای شیپ، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که به‌طور کامل و با سرعت بالا بازیابی شوند. اسپیس‌ایکس معتقد است تحقق این هدف می‌تواند اقامت در مریخ و دیگر مأموریت‌های مهم اکتشاف فضایی را از نظر اقتصادی امکان‌پذیر کند.

راهبرد بازیابی استارشیپ با روش مورد استفاده در موشک‌های فالکون ۹ و فالکون هوی، متعلق به همین شرکت، تفاوت دارد. در این موشک‌ها، بوسترها روی سکوهای فرود نزدیک محل پرتاب یا روی سکوی شناور مستقر بر کشتی‌های بدون سرنشین در دریا فرود می‌آیند. اما در سامانه استارشیپ، قرار است سوپر هوی و شیپ مستقیماً به سمت برج پرتاب بازگردند و هر دو با استفاده از بازوهای مکانیکی برج مهار شوند.

این روش به اسپیس‌ایکس امکان می‌دهد استارشیپ را در زمان کوتاه‌تری بازرسی، نوسازی و دوباره آماده پرتاب کند؛ موضوعی که از اولویت‌های این شرکت به شمار می‌رود. ماسک پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود که تعداد پرتاب‌های استارشیپ تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۱۰ هزار پرواز در سال برسد.