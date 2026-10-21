برگزاری مرحله استانی مسابقات قرآنی «مدهامتان» در مسجد جامع سنندج

بهزاد کیامهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله استانی مسابقات قرآنی «مدهامتان» روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه با حضور شرکت‌کنندگان و فعالان قرآنی در مسجد جامع سنندج برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری این رقابت‌ها در میان اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد افزود: در این مرحله چهار تیم ۹ نفره به رقابت می‌پردازند و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های قرآنی جوانان و نوجوانان استان فراهم می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کردستان با دعوت از اصحاب رسانه برای پوشش این رویداد قرآنی گفت: انعکاس رسانه‌ای فعالیت‌های قرآنی مساجد می‌تواند در ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم و معرفی توانمندی‌های اعضای کانون‌های فرهنگی هنری نقش مؤثری داشته باشد.

کیامهر از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان دعوت کرد با حضور در این مراسم، در پوشش خبری مسابقات و معرفی فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی جوانان و نوجوانان کردستان همراهی کنند.

وی اضافه کرد: مرحله استانی مسابقات قرآنی «مدهامتان» ساعت ۱۳ روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در مسجد جامع سنندج برگزار خواهد شد.